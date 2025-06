Un año para el Mundial de 2026: "Estados Unidos es país que más fútbol consume"

El Mundial de fútbol 2026 será una revolución. Estados Unidos, México y Canadá esperan a 48 selecciones para conseguir relevar a Argentina levantando el preciado y dorado trofeo. Con 12 equipos más que la pasada edición en Qatar, Norteamérica acoge una edición realmente histórica.

Y a las puertas de otro Mundial, el de Clubes de 2025, hablamos con Alfonso Mondelo, director de competición de la Major League Soccer, para conocer el estado actual del fútbol en estados Unidos, el crecimiento del 'soccer' y la liga, y lo que todo esto ha influido en llegar a organizar dos torneos de estas características en el lapso de lo que será apenas un año.

Justo hoy queda un año para el Mundial de 2026. ¿Cuál diría que es la diferencia principal de este Mundial respecto a los que ya se han hecho, aparte de lo evidente con el número de equipos participantes?

Primero, lo que ha crecido la MLS, que se ha convertido aquí en el referente del fútbol dentro de Estados Unidos y nació como parte del Mundial del 94. Y en solo 32 años, se ha dado un tremendo progreso del fútbol aquí en Estados Unidos, con una liga que está entre las más crecientes a nivel mundial y de las más excitantes dentro del ambiente deportivo de Estados Unidos.

¿Qué tipo de ideología del fútbol, del sóccer, ha cambiado en Estados Unidos para apostar tanto por ello y que en dos años haya dos mundiales tan importantes de fútbol?

El crecimiento y la inversión que han hecho los dueños de la MLS. Cuando comenzamos no había un estadio de fútbol. Hoy en día ya tenemos 23, con dos o tres más en construcción. El fútbol se está convirtiendo en parte de lo que es el mainstream deportivo de este país. Hoy en día, gente de 40 para abajo en este país, han jugado ya un poquito el fútbol, bien sea a nivel escolar o juvenil. Se ha convertido en parte de la cultura. Los ambientes que vemos en los estadios de la MLS, que a veces parecen partidos de Champions o de Mundial. El crecimiento ha sido algo verdaderamente increíble, sobre todo en los últimos 10-15 años. Y para los jóvenes, sobre todo, que es el segundo deporte más seguido por detrás de la NFL.

Esta última temporada se ha popularizado que los equipos, en concreto cuando vienen diferentes equipos como Inter Miami a jugar, utilizan esos estadios de la NFL, generando récords históricos en asistencia. ¿Han sido Inter Miami y Messi los que han hecho crecer ese interés por el soccer? ¿Eso es bueno para la liga, entiendo, y para todas esas ciudades que van a tener partidos de Mundial después allí?

Sí, absolutamente. Creo que ahora para este torneo de la FIFA, el Mundial de Clubes, tenemos 7 estadios que se usarán y 11 para el Mundial de 2026. La afición aquí crece día a día. Quizás hoy te diría que Estados Unidos puede ser el país que más fútbol consume. Aquí ahora en abierto puedes seguir casi todas las ligas a nivel mundial y eso ha ayudado al crecimiento y al interés que hay, no solo en la MLS, pero para el fútbol en general. Creo que el Mundial, tanto el Mundialito de Clubes como el Mundial, va a ser un éxito porque el público lo quiere consumir.

Estados Unidos se está convirtiendo en el centro del fútbol mundial Alfonso Mondelo — Ejecutivo de la MLS

¿Y eso contribuye al crecimiento del fútbol en esas regiones? No solo en las regiones que tienen Mundial, sino en otras regiones de Estados Unidos...

Sí, bueno, esto no es un país, esto es un continente. Es grandísimo. Cada día hay más afición. El que tengamos ya 30 equipos después de 30 años indica que es la liga más grande de Primera División a nivel mundial. El crecimiento ha sido muy muy grande en los últimos años y creo que todavía hay posibilidad de que esto crezca algo más. Hay mucho interés de ciudades que no tienen un equipo de la MLS que les gustaría poder entrar en la MLS y tener una franquicia.

Entonces, ¿se prevé algún cambio en la liga para poder seguir introduciendo equipos a la MLS o para adaptarse al formato europeo con ascensos y descensos?

En este momento, no. Esta es una liga cerrada, como son los deportes norteamericanos. No hay promoción y relegación, pero al mismo tiempo es lo que hace que sea una liga diferente a todas las demás, porque aquí en los últimos años ya hemos tenido 13 o 14 diferentes campeones. Creo que eso no ocurre en otras ligas donde siempre hay dos o tres equipos que dominan. Eso lo hace es que el fanático de los 30 equipos al principio de la temporada cree que su equipo puede ganar y eso es parte de la cultura del deporte de este país. De momento, no hay ningún plan. Veremos lo que ocurre después de un Mundial. Lo importante ahora va a ser que aquí tenemos la Copa de Oro, tenemos el Mundialito de Clubes, el Mundial... Después puede haber el Mundial femenino, o sea que Estados Unidos se está convirtiendo en el centro del fútbol mundial.

¿Qué tan importante para la liga es poder llevar a varios equipos de la MLS en un Mundial de Clubes?

Para una liga tan joven como la nuestra, estos hitos internacionales son muy importantes porque te ponen en otro ámbito futbolístico. El poder enfrentarte a clubes que ya tienen un historial, un cierto nivel, para nosotros es algo excitante y esperemos que los clubes de la MLS lo hagan bien.

¿Cuál cree que es el legado que puede dejar un mundial de fútbol en Estados Unidos?

El mundial del 94 sigue siendo de los más asistidos en la historia y creo que el año que viene con 48 equipos va a ser mayor todavía. Va a ser un exitazo el mundial en tres países, entre México, Canadá y Estados Unidos, pero por la parte que toca aquí en los equipos de la MLS, van a usar esos estadios como centros de entrenamiento. Jugadores de todo el mundo veran el nivel al que están las instalaciones y los clubes de la MLS y creo que eso va a atraer a muchos jugadores a que en el futuro quieran venir a esta liga y formar parte de lo que es la MLS.

¿Ha habido una inversión en todas esas infraestructuras para que se mejoren de cara al 2026?

Ya se ha hecho. En los últimos años hay una inversión de más de 10 billones de dólares que se han invertido, no solo en los estadios, sino en los centros de entrenamiento. Creo que cuando vengan los jugadores de cualquier club del mundo se van a encontrar con instalaciones de primerísimo nivel que pueden rivalidar a lo que hay en los mejores clubes del mundo. O sea que creo que eso es importante, que no solo es el crecimiento de la liga dentro del campo, sino también fuera de él, que se han hecho una inversión muy grande para que el futuro esté asegurado.

El de 2026 va a ser el Mundial más exitoso de la historia Alfonso Mondelo — Ejecutivo de la MLS

¿Las expectativas por parte de la liga es también atrear cada vez más a esos jugadores top mundial como Messi o Cristiano Ronaldo?

Esa ha sido la idea desde que la liga comenzó, con la política de tener a los mejores jugadores aquí. Quizás se ha cambiado en no traer tantos jugadores ya de una edad avanzada a no ser que sean los super cracks como Messi o podría ser Ronaldo. Pero yo creo que más que nada es atraer jugadores de primer nivel que se conviertan en figuras en esta liga y al mismo tiempo continuar desarrollando el talento de Norteamérica. Creo que todos los clubes ahora tienen canteras y en esas canteras también están estos jugadores que van a ser el futuro de esta liga.

Recientemente se ha conocido la idea del proyecto de Leo Messi y Luis Suárez, jugadores del Inter Miami, con un equipo de Uruguay. Beckham lo hizo primero aquí en la MLS. ¿ Es una idea, la de que estos jugadores puedan seguir involucrados con la MLS en el futuro?

En este momento lo más importante es lo que nos contribuyen dentro del campo, que continúen elevando el nivel futbolístico, y en el futuro veremos lo que puede ocurrir. Cada jugador después de que se retira tiene diferentes metas y diferentes ideas, y no sabremos lo que pueden hacer estos jugadores como Messi o como Suárez. De momento yo creo que es muy importante con lo que están contribuyendo en el campo, ayudando al crecimiento del fútbol, el interés que hay en verlos a jugar. Es muy importante para el crecimiento de la MLS.

¿Hay más posibilidades de expandir estadios de la MLS para albergar el aumento de público visible en loa últimos años?

Sí, porque los estadios que tenemos que se han construido son todos de entre 18, 19 y 30 mil espectadores con capacidad de crecimiento. Pero hay ciertos partidos que atraen al público de tal manera que se pueden llenar estos estadios de la NFL. Hemos visto ya tener audiencias de 67, 70 y hasta 80 mil personas para un partido de la MLS. Creo que todo esto es importante por lo que es el ambiente que hay y el crecimiento del seguimiento del fútbol en Estados Unidos. Y de que estos fanáticos cada día apoyan más a nuestros clubes y se quieren involucrar más. Tener una liga que es tan equilibrada permite eso, que cada día haya más interés porque verdaderamente en la MLS es muy difícil predecir quién va a ganar semana tras semana. Eso hace que sea una liga atractiva y que continúe ayudando a crecer.

¿Hay un tipo de estudio del impacto real que tendrá tanto el Mundial de Clubes como el Mundial de 2026 a nivel económico o de público?

Habrá que esperar a ver lo que ocurra después del Mundial, pero de momento creo que las expectativas son muy grandes. Los estadios se van a llenar y va a ser el Mundial más exitoso de la historia.