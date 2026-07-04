Ancelotti sorprende a todos con la decisión sobre Raphinha

Carlo Ancelotti soltó una bomba que nadie esperaba en la rueda de prensa previa del Brasil-Noruega, que se disputa este domingo (a las 22.00 h, horario peninsular español) en Nueva Jersey: Raphinha está recuperado de su lesión y, si es necesario, incluso podría reaparecer.

"Raphinha ha progresado muy bien. Claro que no está aún al 100%, pero está disponible para jugar algunos minutos y ser útil para el equipo", aseguró el italiano en las entrañas del MetLife Stadium.

"Estamos muy felices por su recuperación porque ha ido bien y de forma rápida", añadió Carletto, que aprovechó la ocasión para lanzar elogios al delantero del Barça, que ha sido muy criticado por la 'torcida' y la prensa canarinha: "Estamos hablando de un futbolista que es muy, pero muy importante para el equipo".

Carlo Ancelotti celebró la rápida recuperación de Raphinha / CHRISTOPHER NEUNDORF

Recuperación a toda velocidad

Raphinha, pues, se ha salido con la suya. Se rompió el 21 de junio en el Brasil-Haití (3-0), que era el segundo compromiso de la fase de grupos. Las pruebas de imagen, realizadas al día siguiente, confirmaron una rotura de grado 1 en su castigado bíceps femoral de la pierna derecha. Empezó un tratamiento intensivo con los fisioterapeutas y los recuperadores de la Seleção, que incluía hasta tres sesiones diarias.

Para ganar tiempo al tiempo, el '11' no acompañó a la delegación brasileña en sus compromisos, primero en Miami, donde selló la primera posición del grupo C al superar 0-3 a Escocia, y, luego, en Houston, donde la Canarinha pasó el corte de los dieciseisavos de final ante Japón, con un gol milagro de Gabriel Martinelli (2-1) en el minuto 96. El blaugrana se quedó en el cuartel general de la Canarinha en Nueva York centrado en cuerpo y alma en sanarse cuanto antes mejor.

Raphinha ha cumplido, pues, los pronósticos más positivos y solo se habrá perdido dos partidos de su selección. Tendrá la oportunidad de reengancharse al Mundial 2026, el segundo de su carrera.

Esta semana se reincorporó a los entrenamientos de la Seleção, donde ha completado las dos últimas sesiones. "Raphinha está bien, ha entrenado con nosotros y quiere jugar. Quien tiene que decir ahora es el míster", indicó Bruno Guimarães, que también participó de la rueda de prensa previa al encuentro ante los 'vikingos'.

Raphinha en el entrenamiento de este sábado / CBF

El mismo rol que Ney y Endrick

Raphinha ahora rivalizará con Neymar Jr. y Endrick, principalmente, para disponer de minutos y salir como elemento sorpresa desde el banquillo. Ancelotti aseguró que cuenta con los suplentes. "Tenemos la suerte de contar con herramientas diferentes que estarán en el banquillo. Un buen ejemplo es el último encuentro, contra Japón, en el que Martinelli salió y decidió. El partido no se termina a los 90 minutos y puede haber prórroga", expuso el italiano, que puntualizó: "Neymar Jr. y Vinícius Jr. son compatibles, pueden jugar juntos y creo que lo harán".

Sobre el madridista, Carletto quiso destacar su evolución táctica: "estos últimos años ha demostrado en el Real Madrid que puede realizar varias funciones y también lo estamos viendo aquí en el Mundial, si actúa más por dentro puede marcar muchos goles y si lo hace abierto, entonces, da muchas asistencias".

Quien será baja segura en los brasileños es Lucas Paquetá, que ya no podrá volver a jugar en este Mundial. Ancelotti no quiso avanzar quién será su sustituto, aunque explicó que manejaba dos opciones: Danilo Santos, centrocampista del Botafogo, y Gabriel Martinelli.

Ancelotti prevé un choque complicado con los noruegos, pero se aferró al discurso optimista que ha mostrado desde el inicio del Mundial. "Hemos mejorado y lo podemos hacer aún más", dijo.

"Estamos en un momento ideal para dar lo mejor de nosotros, porque tenemos la confianza después de una eliminatoria difícil contra Japón. Demostramos que estamos preparados para afrontar cualquier situación: encajamos un gol y seguimos centrados hasta lograr darle la vuelta al marcador", añadió.