Ancelotti saca su libro de estilo con Brasil: "Nuestro objetivo no es jugar bien, es ganar"

Sobre las expectativas de un país que no solo quiere ganar, sino ver grandes partidos, Ancelotti fue claro: "Estamos trabajando para jugar lo mejor que podamos, pero nuestro objetivo no es jugar bien. Sabemos que jugar bien te deja más cerca de ganar, pero el objetivo es ganar. Al entrenador se le juzga por ganar o no. Si ganamos el Mundial, jugamos bien; si no lo ganamos, jugamos mal. Lo entiendo muy bien, pero estoy satisfecho porque el equipo está mejorando", afirmó el técnico. Y reivindicó al grupo por encima de los nombres: "Me gusta hablar del equipo, no de individualidades. Tenemos muchos buenos jugadores, pero me gusta hablar de la actitud y de cómo puede jugar el conjunto".

El italiano destacó la evolución desde el debut: "Ahora jugamos como un equipo. No estamos perfectos, tenemos cosas que mejorar, pero cuando tenemos el control del balón somos sólidos". Subrayó que en estos dos partidos tras Marruecos el equipo ha dejado buena impresión, con más ritmo y más efectividad, y recordó cuál era la meta: "El objetivo era ser primeros, y ahora estamos trabajando para mejorar de cara al próximo partido", un cruce que ya advirtió será "muy difícil" porque "ahora es mata-mata".

Tuvo elogios para Rayan: "Estoy muy satisfecho con él, ofensiva y defensivamente. Es joven pero maduro, trabaja mucho, tiene calidad y nadie sabe hasta dónde puede llegar". Y reflexionó sobre el valor de la juventud: "Los jóvenes llevan un entusiasmo y una energía diferentes a los de un veterano. Que un jugador joven como Rayan tenga la personalidad para jugar un Mundial con Brasil es algo muy importante".

Sobre Neymar, que cumplió su esperado debut, valoró: "Está muy bien. Tuvo la oportunidad de jugar porque entrenó para recuperarse muy bien y por su calidad para ayudar al equipo. Jugó bien los pocos minutos que disputó". Y zanjó el debate sobre su motivación: "Neymar no necesita motivación, ningún jugador necesita motivación para jugar con Brasil. Con 34 años, tiene la pasión de un niño por jugar al fútbol".

Preguntado por si ya canta el himno brasileño, Ancelotti sonrió: "Conozco dos himnos, el italiano y ahora estoy aprendiendo el de Brasil. Leí la letra y, en este periodo, soy con honra parte de este país".

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El técnico destacó la actitud del equipo: "Fallaron otras cosas, pero calidad y actitud no; hemos marcado goles robando balones, buena actitud en la recuperación" y con la gran ilusión que mueve a esta Brasil: "24 años sin título es una motivación para nosotros y una gran ilusión. Estamos trabajando por ello y haremos todo lo posible por ganarlo".