Ancelotti se pronuncia sobre el estilo de España

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti desgranó sus opiniones sobre el Mundial de Qatar en una entrevista en el 'Corriere dello Sport', donde destacó en relación al estilo de la selección española que "a mí no me da vergüenza quedarme atrás y buscar la contra, aunque tenga jugadores con calidad".

Ancelotti añadió al respecto que "con gente como Vinicius Junior y Mbappé en tu equipo, si una vez robado el balón no buscas el pase vertical eres un delincuente. José Mourinho es el más grande entre todos nosotros, y dijo que ganó muchos partidos con defensa y contragolpe”.

Y es que para el entrenador blanco, España supone en el Mundial "una enorme decepción. Había otras expectativas, aunque el equipo es joven. Para Luis Enrique ahora no es un buen momento: ya lo criticaban antes del último partido, imagínense ahora”.

Carlo Ancelotti destaca su evolución como técnico en relación a los esquemas y los corsés tácticos: “He cambiado, soy más elástico. Antes era muy difícil que cambiara de sistema o de estrategia durante un partido. Ahora el juego y los futbolistas han evolucionado. Se acabó ser integrista. En el mismo partido puedes defender con tres, pasar al 4-4-2, al 4-5-1. El rival y el desarrollo del encuentro no se pueden infravalorar”.

Preguntado por los merengues presentes en la cita como Vínicius y ausentes al final como Benzema, se pronuncia así sobre el brasileño: “Ahora está más seguro de sí mismo y eso el equipo lo nota. Él y Mbappé tienen algo fuera de lo común: a los que los ven en persona, les cuesta creer que un futbolista pueda ser tan explosivo. Brasil es el equipo más completo, pero me genera curiosidad Inglaterra ante Francia”. Sobre Benzema destaca que "el sábado vuelve al trabajo y lo vamos a poner a punto".Richarlison está sonando con fuerza como futurible para el Real Madrid, y Ancelotti piensa que "es un delantero moderno, no muy fino con los pies, pero tiene tiempos fantásticos y es muy coordinado. Está entre los mejores. Estamos en una fase de transición: se nos acaban los Ibrahimovic, Ronaldo, Suárez, Cavani... Messi y Benzema tienen ya 35 años, y Lewandowski los cumplirá el año que viene. Los nuevos son Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. La verdad es que no conocía a Gonçalo Ramos”.

Inevitable preguntar al máximo responsable del conjunto merengue por el 'caso Cristiano' en Portugal. El italiano afirmó: "No vi el último partido de Portugal, ya que estaba comiendo una pizza con mis nietos. ¿Lo han dejado en el banquillo? ¿Y qué pasa? En el fútbol todo es posible. Él, quizás, siente tener todavía 20 años por cómo ha cuidado su cuerpo, pero en su selección hay gran competencia. Nunca tuve un solo problema con él. Es más, él arreglaba los míos. ¿Un tipo que marca un gol por partido puede ser un problema? Fue muy sencillo gestionarlo, para mí”.

Por último, preguntado por la disyuntiva Maradona-Messi, indica: "Jugué contra Diego, así que por cariño lo elijo a él".