Ancelotti: “Esto solo es el principio, el Mundial no se gana en el primer partido”

Carlo Ancelotti tuvo un pospartido duro y áspero. En las entrañas del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el técnico italiano tuvo que encarar la rueda de prensa más desagradable desde que hace un año cogió las riendas de la Seleção. El ambiente estaba muy caldeado entre la prensa brasileña, después de la decepcionante actuación de la Canarinha en el empate (1-1) contra Marruecos, en un debut en el Mundial 2026 donde fue superada durante muchísimos minutos.

“No es un mal resultado, la Copa del Mundo no se gana en el primer partido”, expuso Carletto, intentando marcar, sin demasiado éxito, un tono constructivo en su comparecencia.

“La confianza con este equipo es total; en el fútbol no siempre todo sale perfecto. Esto solo es el principio de este camino y no todo va a salir bien desde el principio. Insisto, no podemos perder la confianza. Lo que buscamos es pasar de fase e ir mejorando partido a partido”, añadió.

Con un semblante serio, Ancelotti dijo que “hay que aceptar las críticas cuando no se juega bien, como ha ocurrido en el primer tiempo”, pero se mostró muy contrariado cuando se puso en duda su apuesta por Igor Thiago como delantero centro titular y le cuestionaron por qué no había alineado a Endrick. “No estoy aquí para hablar individualmente de nadie, no se tiene que criticar a los jugadores sino a todo el conjunto; no estuvimos bien en la primera parte, después mejoramos”.

Vinícius Júnior marcó el tanto de los brasileños en el 1-1 contra Marruecos / EFE

El ex del Real Madrid admitió que “no estoy satisfecho” con lo visto. “Nos faltó equilibrio y perdimos muchos balones, esto es lo que tenemos que mejorar. No defendimos bien arriba”, apuntó.

Y reconoció que puede cambiar el once titular en el próximo partido, la madrugada del viernes al sábado, cuando se medirán a Haití, el adversario, en teoría, más asequible. Brasil tiene que ir al máximo, porque la primera posición del Grupo C se antoja en un durísimo mano a mano con Marruecos, que demostró ser un equipo mucho más maduro y elaborado que los brasileños.

El momento más relajado para Ancelotti fue cuando le preguntaron por Vinícius Júnior, elegido MVP del encuentro gracias a su golazo tras una acción individual en la que se sacó un dribling y un obús que entró a 114 km/h. “Hoy ha demostrado su calidad y lo tiene todo para hacer un gran Mundial”, declaró antes de levantarse rápidamente con cara de muy pocos amigos.