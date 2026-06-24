Ancelotti no se moja sobre Endrick: "La afición lo pide... pero también piden a Neymar"

La selección brasileña ultima los detalles para su próximo compromiso mundialista ante Escocia y Carlo Ancelotti compareció en una atípica rueda de prensa nocturna desde Miami, retrasada por las inclemencias del tiempo. Lejos de perder la sonrisa, el técnico valoró positivamente la experiencia y dejó claro que el esperado regreso de Neymar no eclipsará el tremendo impacto de Endrick en el ataque de la Canarinha.

El gran foco de atención reside en la delantera y en el reparto de minutos entre las estrellas. Cuestionado sobre las opciones de jugar algunos minutos del joven delantero, el seleccionador fue contundente al asegurar que está totalmente preparado. "Endrick puede jugar todos los partidos, puede jugar el próximo y en cualquier momento porque tiene capacidad para hacerlo", explicó el italiano sin asegurar nada y apuntilló: "La afición pide mucho a Endrick, pero mañana tenemos también a Neymar. ¿Van a pedir a Neymar o a Endrick? Creo que van a apoyar a los dos", sentenció.

Sobre el estado físico y anímico del '10', Ancelotti transmitió máxima tranquilidad y confirmó que está en condiciones de disputar el encuentro en su totalidad. "Neymar está disponible, trabajó bien esta semana y se preparó bien para el partido. Puede jugar los 90 minutos, estoy muy feliz con él", aseguró. El preparador quiso destacar la enorme ascendencia del jugador dentro del vestuario mundialista. "Su actitud en estos días fue muy buena. Conoce muy bien a los compañeros, trabaja con mucha seriedad y nos aporta experiencia y conocimiento del juego. Su calidad puede agregar mucho al equipo", detalló.

El ataque brasileño asusta y, ante el debate sobre el potencial definidor de Vinícius frente a figuras como Mbappé o Haaland, el técnico no dudó un instante. "Creo que sí lo tiene. Tenemos potencial arriba y tenemos que aprovecharlo", afirmó. Respecto a la obligada sustitución de Raphinha para abrir el campo por la derecha, dejó caer el nombre de Rayan como principal alternativa por su gran rendimiento reciente, subrayando que tienen "una idea clara de quién va a sustituirle", sin especular con rotaciones por tarjetas de jugadores apercibidos como Casemiro o Douglas Santos.

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Por último, el rival a batir será la combativa Escocia, un combinado que exigirá la mejor versión de la pentacampeona. "Va a ser un partido difícil. Tienen calidad, son luchadores y poseen una buena organización. Juegan habitualmente en un 4-4-2 con mucho balón largo y centros, es un aspecto que debemos controlar", analizó Ancelotti. El objetivo es mantener la línea mostrada frente a Haití, arropados por el incesante calor del público desplazado a Florida. "Vamos a tener un gran apoyo mañana, más energía aún que en Nueva Jersey y Filadelfia", concluyó el técnico, confiado en sellar un gran encuentro.