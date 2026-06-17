Ancelotti ensaya la Seleção sin Raphinha en el once titular

Son días difíciles para Raphinha, que no arrancó el Mundial 2026 como había deseado. Brasil pinchó en el estreno contra Marruecos (1-1), donde, más allá del resultado frustrante, lo peor fue la pobre imagen colectiva ofrecida por el equipo de Carlo Ancelotti.

Las críticas han sido muy duras desde que terminó el encuentro en el MetLife Stadium, de las cuales casi nadie se ha librado. La 'torcida', que no empatiza demasiado con Raphinha, lo ha situado en el ojo del huracán y la prensa brasileña ha pedido al unísono que caiga del once titular.

La madrugada del viernes al sábado, la Canarinha, sin margen para el error, juega en Filadelfia ante Haití, la teórica Cenicienta del Grupo C, con la obligación de golear y mejorar las prestaciones colectivas. Saldrá a jugar sabiendo el resultado del Marruecos-Escocia, lo que, dependiendo de cómo vaya, puede presionarla aún más.

Raphinha en el partido contra Marruecos en Nueva Jersey / Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti, que ha pedido paciencia, ya avisó que introduciría cambios. Y estos los ha puesto en práctica durante esta semana de entrenamientos en Nueva Jersey, donde la Seleção tiene su cuartel general durante todo el torneo. En el último entrenamiento, realizado este miércoles, Carletto trabajó con cinco caras nuevas en el conjunto que, en teoría, empezará contra los haitianos.

El once que ahora mismo tiene más posibilidades de acabar siendo el definitivo es el formado por Alisson; Danilo, Marquinhos, Léo Pereira y Douglas Santos; Fabinho y Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Vinícius Jr., Igor Thiago y Luiz Henrique.

Las 'vacas sagradas', en peligro

Carletto, pues, estaría dispuesto a sacrificar a dos pesos pesados. En primer lugar, a Casemiro, que el propio italiano rescató para la Seleção, y que ofreció una imagen muy pobre en el naufragio del primer partido. Tuvo que ser sustituido en el descanso por Fabinho. Y, en segundo término, estaría Raphinha, que jugó de todo y de nada, porque es un comodín táctico, lo que le acaba convirtiendo en víctima del sistema. En su lugar entraría el exbético Luiz Henrique, que jugaría como extremo derecho puro.

Raphinha en el momento en que finalizó el encuentro entre Brasil y Marruecos / EFE

Los cambios afectarían a todas las líneas. En defensa, Danilo o el mediocentro Éderson ocuparían el lateral derecho, por donde difícilmente volverá a sacar la cabeza Ibáñez, y en el centro de la zaga caería Gabriel Magalhães para dar espacio al flamenguista Léo Pereira.

En el centro del campo, Fabinho sería ascendido al doble pivote junto a Bruno Guimarães, que es de los pocos que se han salvado de la quema. Gabriel Martinelli, que es mucho más ofensivo, ocuparía el lugar de Lucas Paquetá, otro que tuvo un partido para el olvido contra Marruecos.

El nuevo cuarteto ofensivo lo compondrían Vinícius Júnior, Igor Thiago, que se mantiene como '9' a pesar de su flojísima actuación, Martinelli y Luiz Henrique.

Un Brasil que saldrá al ataque

Ancelotti recuperaría el dibujo que promovió en sus primeros meses como seleccionador: un 4-2-4, lo que tenía mucha lógica teniendo en cuenta que contaba con un ataque demoledor e intimidatorio con Vinícius, Raphinha, Rodrygo y Estevão, lo que ocurre es que estos dos acabaron quedándose sin Mundial por culpa de sendas lesiones.

Brasil sigue buscando su identidad. A diferencia de lo que ocurre con Argentina, Francia o incluso España, a pesar del lío táctico promovido por Luis de la Fuente, que son selecciones compenetradas y con automatismos, a la Canarinha no le queda otra que ir creciendo a lo largo de la competición para ver hasta qué nivel puede alcanzar y si es suficiente para optar al título. Ahora mismo, pensar en el 'Hexa' es una quimera.