Ancelotti desoye a los' haters' y mantiene a Raphinha en el once

"Raphinha es, para mí, uno de los mejores jugadores del mundo", avisó Carlo Ancelotti en la previa del Brasil-Haití. Fue un mensaje para navegantes después de que la 'torcida' y una gran parte de la prensa canarinha se cebaran con el delantero del Barcelona durante toda la semana.

Las especulaciones sobre la salida de Rapha del equipo titular ganaron cuerpo cuando el blaugrana no participó en el equipo que el técnico italiano probó durante la semana. En realidad, no se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros a causa de unas ampollas en el pie que le generan mucho malestar.

A la hora de la verdad, Ancelotti deposita plena confianza en el jugador del Barça. Según ha podido confirmar SPORT, Raphinha seguirá en el ataque brasileño en el partido que se disputa esta próxima madrugada en el Philadelphia Stadium (a las 02.30 horas, horario peninsular español), y conformará un trío ofensivo con Vinícius Jr. y Matheus Cunha, una de las dos novedades introducidas por Ancelotti. El atacante del Manchester United será el '9' de referencia en lugar de Igor Thiago.

Raphinha, que se entregó en labores de contención, disputa el balón con Khannouss / EFE

La otra novedad, ya prevista, es la del veterano Danilo en el lateral derecho en lugar de Ibáñez, sustituido en el descanso durante el fallido debut contra Marruecos (1-1).

El once, por tanto, con el que formará la Canarinha es: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr. y Matheus Cunha.

Ancelotti mantiene a Casemiro en el mediocentro, así como a Lucas Paquetá. Se había especulado con que la dupla podría ser reemplazada por el ex del Liverpool Fabinho y por Danilo Santos (Botafogo).

La Canarinha no varía su columna vertebral en un partido en el que está obligada no solo a ganar por la máxima diferencia de goles, sino también a transmitir una imagen convincente para borrar del recuerdo el desaguisado táctico del estreno, en el que Marruecos le dio un baño futbolístico.