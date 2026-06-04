Ancelotti define el camino para Neymar Jr.

Carlo Ancelotti cuenta con Neymar Jr., el único internacional brasileño que se presentó lesionado a la concentración del día 27 de mayo y que sigue de baja y sin poder entrenarse con el grupo.

El fantasma de una desconvocatoria del crack sobrevoló la concentración, pero fue disipado el sábado pasado por el propio entrenador italiano, que es un zorro viejo y domina como pocos el escenario en sus apariciones públicas.

El italiano calmó los ánimos, descontrajo el ambiente, rebajó la tensión y empoderó al astro, a pesar de que ocultó la gravedad de su lesión a los médicos de la Seleção, en connivencia con el Santos.

El '10' se lesionó el domingo 17 de mayo en el Santos-Coritiba, en São Paulo, en partido del Brasileirão 2026, un día antes de que Ancelotti diera la lista definitiva para el Mundial. No sufre un edema en la zona de los gemelos de la pierna derecha, como indicó su club, sino una lesión de grado 2, como confirmó Rodrigo Lasmar, jefe de los servicios médicos de la Seleção.

Neymar Jr. está concentrado en Nueva Jersey con la selección brasileña / CBF

Ney se perderá seguro el debut mundialista, programado para la madrugada del 13 al 14 de junio, contra Marruecos. Lo que significa que estará un mes de baja. Si se cumplen los plazos, podría tener minutos en el segundo compromiso, el más fácil que tendrá Brasil en la competición, ante Haití, en Filadelfia, la madrugada del día 19 al 20.

Ancelotti, pues, no cuenta con Ney y no lo tiene para nada presente a la hora de armar el equipo. El crack tendrá un papel residual en la competición. El debate no está en si jugará, sino en otro aspecto: si Carletto rectificará el dibujo táctico e introducirá un nuevo centrocampista para aportar equilibrio con un 4-3-3 y evitar que su formación se rompa en dos, como ocurrió con su 4-2-4 de vértigo el domingo pasado en Maracaná, en el primer test de preparación. Brasil goleó 6-2 a una flojísima Panamá, pero dejó muchas dudas, porque fue incapaz de gobernar el duelo y se le vieron las costuras defensivas con una medular despoblada.

Neymar, otra vez espectador

Ney, por tanto, no estará este sábado en el Brasil-Egipto, el último amistoso antes del Mundial, que se disputará en Cleveland. Ancelotti podría introducir cambios en todos los sectores. En defensa se espera la entrada en escena de la 'dupla' de centrales titulares, Marquinhos y Gabriel Magalhães, que se incorporaron al grupo más tarde porque disputaron la final de la Champions League. Alex Sandro, que tiene una condición física lamentable, descansará para dar entrada a Douglas Santos (Zenit) en el lateral izquierdo.

El doble pivote formado por Casemiro y Bruno Guimarães tendrá el apoyo de Lucas Paquetá. Y, arriba, los sacrificados serán Matheus Cunha (Manchester United) y Luiz Henrique (Zenit). Vinícius Jr. jugará por la izquierda, Raphinha regresará a la derecha y, como '9', ganará una oportunidad como titular el gigante Igor Thiago, que esta temporada ha firmado 25 goles con el Brentford.

Días decisivos para Neymar Jr.

A partir del lunes llegará la hora de la verdad para Ney. Si no hay ningún contratiempo, empezará a tocar balón y podrá realizar parte del entrenamiento, aquella que no demanda una alta intensidad, con el resto del grupo.

De momento, el crack está en un segundo o tercer plano mediático. Y miembros de la delegación de la Canarinha repiten que el '10' ha entendido a la perfección cuál es su rol y que ha aparcado el estrellismo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera para comportarse como uno más y hacer piña. Veremos hasta cuándo