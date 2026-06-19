Ancelotti: "Soy crítico con el equipo. Algún cambio vamos a hacer"

Carlo Ancelotti prepara cambios para el segundo partido de Brasil en el Mundial. El técnico italiano reconoció este jueves que la selección debe dar un paso adelante tras el discreto empate ante Marruecos (1-1) y adelantó que tocará el once para medirse a Haití.

"Algún cambio vamos a hacer", admitió en la rueda de prensa celebrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El seleccionador explicó que podría dar entrada a futbolistas con más frescura y señaló varios aspectos a corregir: "Tenemos que mejorar el equilibrio, la calidad del juego y cometer menos errores en los pases. Tenemos jugadores con calidad suficiente para hacerlo y ofrecer un partido mejor".

Ancelotti aseguró que ya tiene decidida la alineación, aunque prefirió no desvelarla públicamente. "No tengo problema en comunicar el equipo porque en el fútbol no hay secretos, pero antes quiero decírselo a los jugadores", comentó.

El italiano tampoco escondió su decepción por la actuación de la Canarinha en el estreno mundialista. Reconoció que no esperaba una primera parte tan floja frente a Marruecos y apuntó a la presión del debut y al peso que supone vestir la camiseta de Brasil como posibles explicaciones.

"El partido no fue bueno y soy crítico con el equipo. Tenemos que encontrar soluciones", afirmó. Aun así, se mostró convencido de que la selección reaccionará. "Hemos trabajado estos días para corregir los errores y sigo confiando en que seremos competitivos en esta Copa del Mundo".

Preguntado por la identidad futbolística de su Brasil, Ancelotti evitó encasillar a su equipo en una sola idea. Su intención, explicó, es que la selección sea capaz de adaptarse a diferentes contextos del juego, tanto en ataque como en defensa, aprovechando la calidad individual de sus futbolistas.

Sobre Haití, próximo rival de la Canarinha, destacó el orden y la fortaleza física mostrados en la derrota por la mínima ante Escocia. "Es un equipo equilibrado, bien organizado y con una idea de juego bastante clara", valoró.

Por ello, pidió máxima concentración a los suyos y recordó que en un Mundial no existen rivales sencillos. "Tenemos que respetar a todos porque esto es una Copa del Mundo y todas las selecciones llegan muy motivadas", concluyó.