Ancelotti tiene contrato hasta 2030, pero ¿seguirá al frente de Brasil?

Carlo Ancelotti aterrizó en el Mundial 2026 blindado por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF). En mayo, estampó su firma en un nuevo contrato de cuatro años de duración, que expira tras el Mundial 2030. Menos de un mes después, deja Estados Unidos por la puerta de atrás: cuestionado y bombardeado por las críticas por la pobre imagen ofrecida por la Seleção, eliminada por Noruega (1-2) en los octavos de final. Hacía 36 años, desde Italia 90, que la Canarinha no se despedía tan temprano.

El doblete de Erling Haaland hizo volar por los aires el castillo de naipes de la Confederação, que ahora tendrá que tomar una decisión que no tenía prevista: plantearse la continuidad de su seleccionador estrella, el primer extranjero en el cargo en toda la historia.

Ancelotti levanta a Vinícius tras el KO contra Noruega en octavos de final del Mundial / Octavio Guzman

Ancelotti es el seleccionador mejor pagado del planeta. Ha cobrado 10 millones de euros netos en su primer año. Y este es el mismo importe que tiene garantizado por contrato. El italiano tiene 40 'kilos' firmados y no va a renunciar a ellos.

En la rueda de prensa posterior a la eliminación, Carletto dejó muy claro que no va a arrojar la toalla. Si no lo quieren, lo tendrán que echar. "Esto no es el final, sino el inicio de un nuevo ciclo", dijo el italiano.

"Tienes que manejar la tristeza de una derrota, yo ya estoy acostumbrado a estas situaciones. Hay que dar un nuevo impulso y trabajar en la evolución del equipo. Debemos buscar la reacción correcta en el grupo de jóvenes jugadores que tenemos", apuntó Carletto.

Su estilo no gusta

La figura de Ancelotti se ha empequeñecido ante la 'torcida'. Las críticas, tras quedar apeados en octavos, han sido durísimas en Brasil. Atacan al seleccionador por desnaturalizar a la Seleção con una identidad de juego "muy poco brasileña". Los ataques se centran en el hecho de que la Canarinha solo tuviera un 35 % de posesión de balón y que terminara el encuentro con la mitad de pases que los nórdicos (313 por 653).

Quien debería tomar la decisión sobre la permanencia del seleccionador es el presidente de la Confederação, Samir Xaud, otra figura que regresa a Brasil en entredicho, tras las acusaciones de haber utilizado fondos de la entidad para sufragar los gastos de viaje al extranjero de dos amantes, que le habrían acompañado a la Copa Intercontinental 2025, en Qatar, que disputó el Flamengo, y, ahora, a Estados Unidos para este Mundial.

Carlo Ancelotti con el presidente de la CBF Samir Xaud / @rafaelribeirorio l CBF

Varios medios de comunicación brasileños han publicado que las noticias sobre el dirigente son, en realidad, filtraciones interesadas que persiguen un objetivo mayor que el escarnio público por unas infidelidades: desgastar su imagen y forzar su salida al frente de la Confederação. Se habla de guerras intestinas en los despachos entre varios grupos de poder, uno de los cuales tendría su sede en Brasilia, la capital del país, aunque lejos de Río de Janeiro, donde se encuentra la sede de la CBF.

En este contexto, nadie puede asegurar la continuidad de Samir Xaud al frente de la Confederação. Los próximos días se presentan muy calientes en el fútbol brasileño. Y con Ancelotti puede pasar de todo.