Ancelotti confirma el regreso de Neymar Jr.

Se lesionó Raphinha, pero puede volver Neymar Jr. El blaugrana sintió molestias en el músculo posterior del muslo derecho, como informó la CBF, en la victoria canarinha por 3-0 ante Haití, que es la Cenicienta del grupo C. Su futuro en el Mundial pende de un hilo a la espera de las pruebas médicas a las que será sometido este sábado en Nueva Jersey, donde la Canarinha tiene su cuartel general durante todo el torneo.

Ancelotti no quiso dar demasiados detalles sobre el futuro de Rapha. “Lo evaluarán mañana, no sé exactamente lo que ha ocurrido”, dijo de forma concisa.

Raphinha sale del campo lesionado en el Brasil-Haití / SHAWN THEW

Con quien sí se mojó Carletto fue con Neymar Jr. “Este sábado entrenará individualmente y luego se unirá al grupo. Va a estar preparado para el partido contra Escocia”, auguró. Este encuentro se disputará en el Estadio Hard Rock, en Miami, la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de la próxima semana. La Seleção buscará un segundo triunfo que le asegure la primera posición, que ahora mismo ocupa con cuatro puntos por la diferencia de goles con Marruecos. Los escoceses son terceros con tres.

Neymar Jr. se lesionó el 17 de mayo jugando con el Santos en el Brasileirão 2026. Sufrió una ruptura de grado 2 en los gemelos de la pierna derecha. Tuvo el alta médica esta última semana, cuando se incorporó a las sesiones preparatorias con el resto del equipo.

Como no iba a jugar ante Haití, Ancelotti decidió que el ‘craque’ no se desplazara a Filadelfia con el resto de la expedición y se mantuviera concentrado en Nueva Jersey para seguir con su plan de recuperación específico.

Ahora, posiblemente sin Raphinha, Ney podría ganar más protagonismo en el ataque brasileño. En principio, Carletto piensa alinearlo como falso ‘9’, una función más cercana al área para que no tenga que realizar grandes esfuerzos ni depender de automatismos con sus compañeros.

El vaso medio lleno

Ancelotti sigue con su discurso pragmático y optimista. Dio por bueno el 3-0 ante Haití, que ya había caído 1-0 contra Escocia en el primer encuentro. “Hemos hecho una primera parte más efectiva en la que hemos marcado todos los goles y, después del descanso, hemos mantenido más el control. En general, hemos hecho un buen partido, jugando más tranquilos y de forma más colectiva”, apuntó.

Para Carletto, la Seleção ofreció “lo que esperaba”, con “menos errores y más efectividad”. “Hemos mejorado y vamos a continuar mejorando, que es lo que tenemos que hacer en esta fase de grupos. Tenemos que buscar los ajustes que necesitamos en los próximos partidos”, dijo y remarcó que “nuestro objetivo es quedar primeros para no tener más problemas después”.

Matheus Cunha se destacó y marcó dos goles contra Haití / SHAWN THEW

El técnico italiano está convencido de que Brasil seguirá ganando en consistencia y lanzó un aviso: “creemos que, en este Mundial, podemos competir contra todos los equipos”.

Elogió a Matheus Cunha, que firmó un doblete, a pesar de que no quiso garantizar que lo mantendrá como titular porque “quiero que mi equipo sea diferente en cada encuentro; no pretendemos tener una sola forma de jugar”.

Y de Vinícius, que ha participado en la elaboración de los cuatro goles brasileños en los dos primeros encuentros, destacó que jugó por dentro, donde “pudo atacar mejor la profundidad”, y dejó una de las frases de la noche: “este no será el Mundial de Vinícius, sino el Mundial de Brasil”.