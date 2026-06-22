Ancelotti abre el casting para encontrar al nuevo Raphinha

Raphinha se rompió y estará, como mínimo, quince días de baja. Un nuevo quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti, a quien una plaga de lesiones de sus internacionales está condicionando su trabajo al frente de la Seleção. En este Mundial, Brasil es tal vez el equipo más castigado por los contratiempos físicos.

De salida, Carletto perdió a tres titulares que ni siquiera lograron ser convocados: los madridistas Éder Militão y Rodrygo, este último ausente de larga duración, y Estevão, la perla del Chelsea que apuntaba a ser uno de los futbolistas revelación del torneo. A ellos hay que sumar que Vanderson y Caio Henrique (que acaba de comprometerse con el Ajax de Míchel) también dejaron muy tocados los dos laterales.

Luego llegó todo el sainete de Neymar Jr., con el Santos escondiendo la gravedad de su lesión a la CBF, por lo que aún no ha podido debutar. Lleva un mes y cuatro días de baja y Ancelotti anunció que estará a disposición para el Brasil-Escocia (madrugada del miércoles al jueves a la 01:00, horario español), en Miami, encuentro que cerrará el Grupo C.

Rayan fue el elegido por Ancelotti para sustituir a Raphinha ante Haití / AFP

El lateral derecho Wesley (surgido de la cantera del Flamengo y ahora en la Roma) tuvo que ser desconvocado y sustituido por el mediocentro Éderson (que dejará el Atalanta para irse al Manchester United). Y el sábado se lesionó Raphinha en su maltrecho bíceps femoral de la pierna derecha. Una recaída de la misma lesión que se produjo en la fecha FIFA de marzo, jugando con Brasil un amistoso intrascendente contra Francia en Boston, y que lo apartó durante cinco semanas de los terrenos de juego, en la fase decisiva de la temporada con el Barça.

Raphinha solo para octavos.. y gracias

Raphinha ha evitado la desconvocatoria. Está en tratamiento intensivo para intentar regresar en los octavos de final, siempre que la Canarinha siga viva en la competición. Es seguro que se pierde el encuentro contra Escocia y los dieciseisavos de final.

Después de hacerlo jugar de todo y de nada contra Marruecos (1-1), Ancelotti situó al blaugrana en el extremo derecho, donde jugó sus mejores minutos del Mundial hasta caer lesionado contra Haití. Ahora, pues, el italiano necesita encontrar un nuevo extremo derecho, para una posición en la que maneja dos nombres: el exbético Luiz Henrique y Rayan.

Luiz Henrique, uno de los futbolistas que se postula como relevo de Raphinha / afp

El ex del Vasco, de 19 años, fichado por el Bournemouth en el mercado invernal por 28 millones de euros y que Deco siempre tuvo en su punto de mira, fue el elegido para relevar a Raphinha cuando se lesionó. "Lo elegí por detalles tácticos", dijo Ancelotti, sin ganas de dar explicaciones cuando se le preguntó por qué había apostado por él y no por Luiz Henrique, renacido en el Botafogo, donde ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024, y que juega en el Zenit.

Tanto uno como el otro ofrecen prestaciones muy parecidas. Son extremos potentes, con regate y gol, que saben dar amplitud y, al mismo tiempo, jugar por dentro cuando es necesario, lo que difícilmente ocurrirá contra una defensa poblada como la escocesa, porque Danilo ya no está para ocupar todo el carril como hacía antaño.

Ancelotti esconde su preferencia. Una tercera opción apuntada por la prensa brasileña, y descartada por el seleccionador, es la de Endrick, que en su exilio forzado en el Olympique Lyon jugó este primer semestre abierto por la derecha. Su seleccionador lo ve más por dentro, jugando como '9', donde es el sustituto de Matheus Cunha, que marcó un doblete en el 3-0 contra Haití.