Análisis de Bélgica, rival de España en cuartos: los últimos coletazos de la generación dorada

La selección española continúa su ruta en el Mundial con el partido de cuartos, que se disputa este viernes 10 de julio a las 21 horas ante Bélgica. Los 'Diablos Rojos', de menos a más durante el torneo, vienen de arrasar a Estados Unidos en octavos (1-4), en un encuentro donde Rudi García, seleccionador del combinado belga y que ha desarrollado gran parte de sus banquillos en Francia, su país natal, prescindió de inicio de Doku, Lukaku, que suma tres goles en tres apariciones consecutivas desde el banquillo, y De Bruyne, que ni siquiera entró al terreno de juego.

Bélgica afronta los últimos coletazos de su generación dorada, que los aupó al podio del Mundial 2018, en el que terminaron en tercera posición. Con la retirada de Hazard, Alderweireld o Vertonghen, sumado al bajón de forma de De Bruyne, Rudi García ha optado por rodear a Courtois, que volvió a la selección tras su renuncia en 2023 por desavenencias con el anterior seleccionador, de nuevos talentos que buscan repetir la gesta de hace ocho años.

Romelu Lukaku suma tres goles como suplente / @BelRedDevils

Más allá del guardameta, en el combinado belga actual sobresalen las figuras de Tielemans y Trossard, que estuvieron a punto de llegar a las manos en el partido ante Senegal, cuando aún perdían 0-2. El primero comanda el centro del campo, desde el doble pivote o en la mediapunta, mientras que el segundo atrae rivales desde la banda izquierda. Charles De Ketelaere, titular por encima de Lukaku, también viene dando un buen rendimiento, especialmente en octavos, donde anotó un doblete. Por su parte, Jérémy Doku, que estaba llamado a dar un golpe sobre la mesa en este Mundial, no ha terminado de brillar entre la inconsistencia y su marcha unos días a Bélgica por paternidad.

Pese a ello, los 'Diablos Rojos' se han convertido en una máquina de marcar goles, pues suman 13 dianas, cuatro más que España. Aunque el inicio fue decepcionante, con dos empates ante rivales de menor entidad (1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán), el combinado belga ha ido a más. En la tercera jornada arrollaron a Nueva Zelanda (1-5), mientras que en dieciseisavos remontaron frente a Senegal (3-2), contra la que perdían por dos goles en el 85'.

Tielemans es el capitán de Bélgica y su jugador de campo más en forma / @BelRedDevils

Por otro lado, el punto débil del equipo de Rudi García reside en la defensa, donde no hay un futbolista contrastado tras las retiradas de Alderweireld y Vertonghen. En el duelo de dieciseisavos, de hecho, los dos centrales, Mechele y Theate, sufrieron para frenar los arreones de Ismaïla Sarr, que marcó un gol y disparó dos veces al palo. Además, Amadou Onana, mediocentro físico que puede echar una mano en las tareas defensivas, se lesionó de gravedad en el partido contra Estados Unidos, por lo que no estará disponible.

Por ello, Rudi García, cuyo padre fue un futbolista español que emigró a Francia por la Guerra Civil, planteará un choque cerrado, con su equipo en bloque bajo para no sufrir con los desmarques al espacio de la selección española. Asimismo, Bélgica tratará de aprovechar la velocidad de sus dos extremos, Trossard y Doku o Lukébakio, para hacer daño al contragolpe.

Los 'Diablos Rojos' son conscientes del favoritismo de España, a la que no derrotan desde hace 40 años, en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquel día, los belgas vencieron en la tanda de penaltis después del empate a uno. Tras eso, la 'Roja' ha ganado los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, una racha que los de Luis de la Fuente buscan incrementar para colarse en semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.