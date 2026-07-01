Análisis de Austria, rival de la 'Roja' en dieciseisavos: "España es la peor selección que nos podía haber tocado"

La selección española afronta el tramo decisivo del Mundial a partir de este jueves 2 de julio a las 21 horas, cuando se enfrenta en los dieciseisavos de final a Austria. El combinado dirigido por Ralf Rangnick, que no disputaba una Copa del Mundo desde 1998, se clasificó a las eliminatorias gracias a un gol 'in extremis' en el minuto 96 en el empate a tres contra Argelia, que ha despertado cierta esperanza en el país. "Hay mucho optimismo entre la afición", reconoce en exclusiva para SPORT David Mayr, director editorial de la edición austríaca de 'Kicker'.

Pese a la positividad que rodea a Austria, España es claramente favorita. Además, las cualidades de la 'Roja' perjudican a 'Das Team', como se conoce al equipo austríaco. "Prefería jugar contra Brasil, Inglaterra o Portugal. España es la peor selección que le podía haber tocado a Austria por cómo juegan ambos combinados", explica Mayr, que ve muy difícil detener a Lamine Yamal: "La defensa de Austria tiene muchos problemas, sobre todo en el lado izquierdo, y ahí está Lamine".

Ralf Rangnick: "Fui a Barcelona a reunirme con Laporta" / Joan Represa

Los conjuntos de Rangnick, el hombre que recomendó a Laporta fichar a Hansi Flick, se caracterizan por la presión en campo contrario, por lo que si España supera la primera línea, puede aprovechar los espacios de la adelantada defensa austríaca. "Si Austria no consigue hacer daño a España con la presión, van a hacer muchos kilómetros en vano", apunta el periodista de 'Kicker'. Por otro lado, 'Das Team' se siente cómodo sin la pelota, por lo que cederá el esférico a la 'Roja'. "Quieren ceder el balón e ir al contraataque o a la presión para robarlo ahí, en campo contrario, para tener menos distancia a la portería de Unai Simón".

El seleccionador austríaco, que aterrizó en 2022 tras una etapa turbulenta en el Manchester United, ha cambiado la mentalidad de los jugadores de Austria. "Nos trajo esa confianza en nosotros mismos. Ya no estamos asustados de jugar contra las selecciones más grandes, sino que competimos de tú a tú y podemos hacerle la vida muy difícil a cualquiera", señala Mayr, que alaba el trabajo externo de Rangnick: "No solo se hizo cargo de la selección absoluta, sino que también ha impulsado muchos cambios hacia una mayor profesionalidad en la directiva y en las infraestructuras de la federación".

Christoph Baumgartner, tras lesionarse en el partido de preparación para el Mundial / X (Twitter)

Con él a los mandos, Austria acabó primera de su grupo en la Eurocopa de 2024 por delante de Francia, Países Bajos, a la que ganó, y Polonia. Sin embargo, cayeron en octavos contra Turquía por "falta de experiencia". Para esta Copa del Mundo, el último gran torneo de Alaba, Arnautovic o Sabitzer, futbolistas "con jerarquía, pero ya mermados físicamente", Austria no ha podido contar con su estrella, Christoph Baumgartner. "Es el jugador de ataque que marca la diferencia, porque es el único que puede superar situaciones de uno contra uno, filtra pases y tiene mucha pegada. La selección no ha conseguido reponerse a su baja, pues es imposible reemplazar a un jugador como él", desvela el periodista austríaco.

Aun así, su ausencia ha permitido brillar a uno de los mayores talentos de Austria, Paul Wanner. El canterano del Bayern y actual futbolista del PSV escogió representar a su país de nacimiento, tras haber jugado con las inferiores de la 'Mannschaft'. "Lo 'fichamos', pues había jugado en las inferiores con Alemania y tiene doble nacionalidad. Es muy talentoso, especialmente en esa posición de media punta", sentencia Mayr.

Austria llega al duelo cargada de ilusión, tras clasificarse en el último minuto a los dieciseisavos de final. Los austríacos ya han cumplido con el expediente, que era superar la fase de grupos, mientras que la selección española tiene la obligación de ganar para mantener vivo el sueño del segundo Mundial.