Análisis de Arabia Saudí, el segundo rival de España: “La cultura futbolística saudí no se caracteriza por defender”

La Selección Española busca mejorar su imagen en el Mundial este domingo 21 de junio a las 18 horas contra Arabia Saudí, después del decepcionante inicio contra Cabo Verde. Los pupilos de Luis de la Fuente se ven las caras contra el único equipo que batió a Argentina en la pasada edición, un combinado que mantiene el bloque, pero que ha cambiado de técnico hace escasos dos meses. "El problema con la selección saudí son los entrenadores", reconoce Abdulaziz Al Rabah, jefe de la sección de Deportes del canal 'Al-Arabiya'.

Hervé Renard, el preparador que derrotó a la 'Albiceleste', fue cesado el pasado mes de abril, una tradición que se repite cada cuatro años en el combinado saudí. En cinco de los últimos nueve Mundiales (1994, 2002, 2006, 2018 y 2026), Arabia Saudí cambió de entrenador unos meses antes del arranque de la Copa del Mundo, mientras que en 1998, el rey Fahd destituyó a Carlos Alberto, el seleccionador por aquel entonces, antes de disputar la tercera jornada de la fase de grupos, tras las dos derrotas iniciales ante Dinamarca (0-1) y Francia (4-0).

Para sustituir a Renard, llegó Georgios Donis: "Estoy emocionado con lo que ha hecho en dos meses. No espero nada espectacular en el Mundial, porque tiene poco tiempo, pero en los partidos amistosos vi algo diferente a la época de Renard (que ha firmado en medio de la cita mundialista por la selección de Túnez)", explica el periodista, que también ha colaborado con medios internacionales como la 'BBC' o 'Kicker'.

Georgios Donis se enfrentó al FC Barcelona con el Apoel en la Champions de 2011 / Saudi National Team

El entrenador griego ha implementado un estilo de juego asociativo y de combinación, por lo que es descabellado que Arabia Saudí se encierre en su propia área contra España. "Es muy improbable que defiendan todo el partido, porque la cultura futbolística saudí no se caracteriza por defender", advierte Al Rabah, que detecta los dos principales problemas de los Halcones Verdes: "Arabia Saudí juega bien al fútbol, pero sufre para defender los centros laterales y no tiene gol, no hay ningún delantero goleador".

A pesar de las dificultades ofensivas, rascaron un empate en la primera jornada contra Uruguay y confían en repetir la hazaña lograda hace cuatro años contra Argentina, aunque saben que el partido ante la 'Roja' es "el mayor desafío en este Mundial". "Ahora, ganar es más posible que en 2022, porque cuando lo haces una vez, sientes que puedes hacerlo dos veces. Además, la barrera psicológica que había se rompió al ganar aquel partido. Los jugadores piensan que pueden lograrlo", afirma el periodista.

Asimismo, el bloque es prácticamente el mismo que en Catar: "No hay mucha diferencia. Algunos jugadores clave se fueron, como el capitán, Salman Al-Faraj, o Yasir Al-Shahrani, el lateral izquierdo, pero el núcleo del equipo sigue ahí".

Salem Al-Dawsari es la gran estrella de la selección saudí / Saudi National Team

El futbolista sobre el que giran todas las expectativas es Salem Al-Dawsari, que ya marcó en el 1-2 contra la actual campeona del mundo. El exjugador del Villarreal es el emblema de la selección. "Tiene 34 años, ya no es tan joven como en el Mundial de 2022, pero tiene algo especial: le encantan los retos y hará lo que sea necesario para lograr su objetivo", detalla Al Rabah, que no termina de ver preparada a la nueva camada saudí: "No estoy seguro de que los jóvenes puedan dar la talla, porque no han jugado mucho con la selección".

Pese a ello, destaca a futbolistas como "Musab Al-Juwayr, que juega como 8 o 10 en el Al-Qadisiyah y es uno de los mejores jugadores saudíes, Mohammed Aboulshamat, extremo derecho del mismo equipo, o Saud Abdulhamid, del Lens, que ha hecho una temporada realmente buena". El lateral del conjunto francés, de hecho, ha sido el primer jugador saudí en ganar una Copa en Europa.

España querrá disipar las dudas del debut con una victoria que cierre virtualmente su presencia en la siguiente fase del Mundial. No obstante, los Halcones Verdes no lo pondrán nada fácil en el que es, para ellos, el "partido más importante y difícil" de esta edición mundialista. El sueño de repetir gesta contra la obligación de ganar para seguir aspirando al título.