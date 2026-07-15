Ana Botín y Juan Roig, con el streamer estadounidense ‘IShowSpeed’: “Mercadona es el Walmart de España y Banco Santander es el JPMorgan de Europa”

El encuentro entre España y Francia tuvo momentos de todo tipo. La selección española se clasificó a la final de la Copa del Mundo, que se disputará en Nueva York, tras vencer a los galos en un partido perfecto. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro le valieron a España para estar en la final, aunque pudieron ser aún más.

El partido fue un espectáculo sobre el césped, pero en la gradería hubo personalidades de todo tipo. Había empresarios, economistas, exfutbolistas y hasta youtubers. Pero también estuvieron Ana Botín, presidenta del Santander y Juan Roig, el dueño de Mercadona, que se encontraron junto a la directiva disfrutando del Mundial al ser invitados por la Federación Española de Fútbol.

El encuentro de magnates

En la misma VIP, estaba IShowSpeed, uno de los creadores de contenido del momento con más de 52 millones de seguidores en Youtube. Ana Botín, en un momento dado, se acercó al streamer a pedirle una foto, que mientrastanto, llevaba una camiseta mitad de España y mitad de Francia.

Allí empezaron a entablar una conversación. Ana Roig se presentó junto a su directiva. "Mercadona es el Walmart de España y Banco Santander es el JPMorgan de Europa", decía, para ubicar a Speed. "Són dos de las personas más importantes de Europa", le comentaba la directiva.

En ese momento, con la cara de incredulidad de Speed, Ana Botín le presentó una oferta suculenta: "Te pago el 4% de tu salario si te unes", le dijo. En un directo con millones de personas, la directora de Banco Santander protagonizó un anuncio comercial gratis y grande. "Este clip qué es", dijo también The Grefg.

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Tanto Juan Roig, como Ana Botín y Speed, presenciaron la victoria de España por 2-0 y estarán en la final en Nueva York apoyando a la selección en busca de su segunda estrella. Veremos qué camiseta lleva puesta Speed.