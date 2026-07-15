Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francia - EspañaEspaña final Mundial 2026Críticas FranciaMáximos goleadores EspañaFinal Mundial descansoMbappéMundial 2026 hoyClasificación Tour de Francia hoyJuan AyusoEtapa 11 Tour de FranciaAleksandre TopuriaDaboneMercado de fichajesAbuela LamineManuelaLaportePedro PorroCareo Velada del Año IbaiParches MundialPartidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialRockstar GTABarçaOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL

Ana Botín y Juan Roig, con el streamer estadounidense ‘IShowSpeed’: “Mercadona es el Walmart de España y Banco Santander es el JPMorgan de Europa”

La presidenta del Santander y el dueño de Mercadona estuvieron en Dallas presenciando el partido, y protagonizaron un encuentro inesperado con el creador estadounidense de 21 años

El streamer estadounidense junto a Ana Botín y Juan Roig

El streamer estadounidense junto a Ana Botín y Juan Roig / Twitter

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El encuentro entre España y Francia tuvo momentos de todo tipo. La selección española se clasificó a la final de la Copa del Mundo, que se disputará en Nueva York, tras vencer a los galos en un partido perfecto. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro le valieron a España para estar en la final, aunque pudieron ser aún más.

El partido fue un espectáculo sobre el césped, pero en la gradería hubo personalidades de todo tipo. Había empresarios, economistas, exfutbolistas y hasta youtubers. Pero también estuvieron Ana Botín, presidenta del Santander y Juan Roig, el dueño de Mercadona, que se encontraron junto a la directiva disfrutando del Mundial al ser invitados por la Federación Española de Fútbol.

El encuentro de magnates

En la misma VIP, estaba IShowSpeed, uno de los creadores de contenido del momento con más de 52 millones de seguidores en Youtube. Ana Botín, en un momento dado, se acercó al streamer a pedirle una foto, que mientrastanto, llevaba una camiseta mitad de España y mitad de Francia.

Allí empezaron a entablar una conversación. Ana Roig se presentó junto a su directiva. "Mercadona es el Walmart de España y Banco Santander es el JPMorgan de Europa", decía, para ubicar a Speed. "Són dos de las personas más importantes de Europa", le comentaba la directiva.

En ese momento, con la cara de incredulidad de Speed, Ana Botín le presentó una oferta suculenta: "Te pago el 4% de tu salario si te unes", le dijo. En un directo con millones de personas, la directora de Banco Santander protagonizó un anuncio comercial gratis y grande. "Este clip qué es", dijo también The Grefg.

Noticias relacionadas

Tanto Juan Roig, como Ana Botín y Speed, presenciaron la victoria de España por 2-0 y estarán en la final en Nueva York apoyando a la selección en busca de su segunda estrella. Veremos qué camiseta lleva puesta Speed.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL