Amrabat pide perdón a Gavi

El centrocampista de Marruecos se disculpó por una foto colgada en su cuenta de Instagram tras eliminar a España El mediocentro de la Fiorentina dijo admirar a Gavi, Pedri, Xavi e Iniesta y se mostró halagado por el posible interés del Barça

Marruecos juega esta noche ante Francia con el objetivo de hacer historia. El conjunto que dirige Walid Regragui es la auténtica sensación del Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en la primera selección africana y musulmana que se planta en una semifinales de la Copa del Mundo. Y no renuncia a estar en la final del próximo domingo ante Argentina (16.00 horas). Y si hay un futbolista que ha destacado en los leones del Atlas ese es Sofyan Amrabat.

El centrocampista de la Fiorentina lidera la clasificación de balones recuperados (40) en el torneo. Pero Amrabat no solo ha sido protagonista sobre el terreno de juego. Tras eliminar a España en los octavos de final en la tanda de penalties, el mediocentro marroquí se vio envuelto en la polémica por una fotografía que colgó en su cuenta oficial de Instagram para celebrar la histórica clasificación.

Amrabat aparecía con Gavi sobre su hombro, en una alegoría de una victoria importantísma para su país. El centrocampista de la Fiorentina pidió ayer disculpas a su homólogo blaugrana en una entrevista concedida al diario 'Marca': "Quiero explicarme en eso. Yo llevo mi cuenta de Instagram, pero hay otra persona que también me la gestiona. La persona que compartió esa imagen lo vio como una broma. Yo tengo mucho respeto por los españoles y cuando escuché que a la gente no le estaba gustando, la borré inmediatamente. Si alguien se enfadó, le pido perdón de la forma más sincera. Cuando la gente se sintió molesta, decidí eliminarla rápidamente.

Aclarado este malentendido, Amrabat mostró su admiración por Gavi, por Pedri y por leyendas del Barça como Xavi e Iniesta: "Pedri, Gavi.. son jugadores con muchísimo talento. pero personalmente me gustaban leyendas como Iniesta, por ejemplo. También me fijaba mucho en Zidane y en Xavi Hernández como futbolistas inteligentes. Los veía mucho. Sus movimientos entre líneas eran otro nivel. Ellos ganaron todos los títulos al que un jugador aspira".

El mediocentro de Marruecos se mostró halagado por el interés que su fútbol ha despertado en equipos de la Liga como Barça o Atlético, aunque no quiso ir más allá: "Es un gran honor que me relacionen con ese tipo de clubes, pero tengo mucho respeto por mi club. Tengo un gran entrenador y una magnífica relación con el propietario Rocco Commisso, que me trajo a la Fiorentina, y también con Joe Barone (Manager General del club) y con Daniele Prade (Director Deportivo)".

Amrabat valoró la victoria contra España en la tanda de penalties: "España es, posiblemente, una de las selecciones más fuertes del mundo y también lo era en este Mundial. Par nosotros fue increíble el partido y la lucha que desplegamos contra ellos". Y ahora espera poder repetir hazaña contra Francia: "Será un partido duro. Francia es una selección fantástica. Ganó el último Mundial. Será difícil pero ya hemos jugado con otros equipos que eran muy buenos".

La mayor amenaza bleu es Kylian Mbappé, pero Amrabat confía en frenar a la estrella del PSG: "Es un gran jugador, pero no hay miedo a Mbappé. Francia tiene también otros futbolistas muy buenos, pero no tenemos miedo a nadie. Respeto sí. Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero no nos da miedo"