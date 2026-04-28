La amnistía con las tarjetas que la FIFA quiere aplicar en el Mundial: ¿genialidad o error?

El nuevo formato del Mundial, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones y se celebrará en tres países distintos, puede añadir a la casilla de novedades un importante cambio en el reglamento disciplinario. La FIFA analizará en su Consejo la posibilidad de aplicar una segunda limpieza de tarjetas amarillas durante el torneo, una medida pensada para evitar que demasiados futbolistas se pierdan partidos decisivos por acumulación de amonestaciones. ¿Genialidad o error?

A medida que el Mundial ha ido creciendo, el camino hacia la final también ha aumentado su exigencia. Con el formato de 32 equipos, el que se utilizó en Qatar 2022, había que disputar siete encuentros para alzar la Copa del Mundo, contando la final. Con la ampliación del campeonato y la incorporación de una ronda adicional, los dieciseisavos de final, los equipos que lleguen al último partido deberán jugar ocho encuentros.

Reducir los castigos

Ahora, aplicando pura matemática, más partidos equivalen a más riesgo de sanciones (y también de lesiones), especialmente para los jugadores que ya carguen en su mochila con una amarilla desde la fase de grupos o las primeras eliminatorias.

La propuesta que estudiará la FIFA contempla una primera amnistía al término de la fase de grupos. Es decir, limpiar las tarjetas que no hayan supuesto sanción para empezar las eliminatorias con el contador a cero.

Mateu Lahoz amonesta a un jugador de Argentina durante el Mundial de Qatar 2022 / EFE

Después, volverían a limpiarse tras los cuartos de final, como hasta ahora, una medida que también se aplica, por ejemplo, en la Champions League. El objetivo no es otro que asegurar que ningún futbolista se pierda la final únicamente por acumulación de amonestaciones.

La pregunta es si duplicar la limpieza de tarjetas es una medida acertada o no. Por un lado, la FIFA se asegura de este modo más espectáculo, ya que será más probable que menos futbolistas de primer nivel se pierdan partidos por acumulación de tarjetas, permitiendo a los protagonistas ir más al límite en cada duelo. Por otro, puede interpretarse como una ventaja para aquellos jugadores que han vivido al límite del reglamento durante el campeonato.