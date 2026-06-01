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MUNDIAL 2026

Amistosos previos al Mundial 2026: resultados y fechas de todos los partidos de selecciones

Consulta las fechas de todos los amistosos antes del Mundial 2026 y los resultados de los partidos

Las selecciones que participan el Mundial 2026 ya calientan motores con la disputa de los amistosos

Las selecciones que participan el Mundial 2026 ya calientan motores con la disputa de los amistosos / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo jueves 11 de junio, la anfitriona México será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la cita intercontinental midiendo sus fuerzas ante Sudáfrica en un partido que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones de la historia.

Antes de salir a escena en busca del título más preciado del planeta fútbol, las diferentes selecciones tendrán la oportunidad de disputar varios amistosos como preparatoria al Mundial 2026. Estos enfrentamientos servirán para que los diferentes combinados puedan probarse ante potenciales rivales en el torneo, además de amenizar la espera al espectador.

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En el caso particular de España, la preparatoria para el Mundial 2026 arrancará el próximo jueves 4 de junio con un enfrentamiento frente a Irak en Riazor. Después, los de Luis de la Fuente se desplazarán hacia Puebla (México) para medir sus fuerzas ante Perú en el que será el último ensayo antes del debut mundialista ante Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio.

Lamine Yamal en el entreno de la selección

Lamine Yamal en el entreno de la selección / SERGIO PEREZ

Resultados y fechas de los amistosos previos al Mundial 2026

30 de mayo

Ecuador vs Arabia Saudí: 2-1

México vs Australia: 1-0

Corea del Sur vs Trinidad y Tobago: 5-0

31 de mayo

Brasil vs Panamá

Cabo Verde vs Serbia: 3-0

Alemania vs Finlandia

Japón vs Islandia: 1-0

Suiza vs Jordania: 4-1

Estados Unidos vs Senegal

República Checa vs Kosovo: 2-1

1 de junio

Austria vs Túnez

Canadá vs Uzbekistán

Noruega vs Suecia

Turquía vs Macedonia del Norte

Colombia vs Costa Rica

2 de junio

Croacia vs Bélgica

Gales vs Ghana

Haití vs Nueva Zelanda

Marruecos vs Madagascar

3 de junio

República Democrática del Congo vs Dinamarca

Países Bajos vs Argelia

Panamá vs República Dominicana

Corea del Sur vs El Salvador

4 de junio

Francia vs Costa de Marfil

Guatemala vs República Checa

España vs Irak

Suecia vs Grecia

México vs Serbia

5 de junio

Canadá vs República de Irlanda

Haití vs Perú

Paraguay vs Nicaragua

6 de junio

Argentina vs Honduras

Australia vs Suiza

Bélgica vs Túnez

Brasil vs Egipto

Curazao vs Aruba

El Salvador vs Catar

Inglaterra vs Nueva Zelanda

Portugal vs Chile

Escocia vs Bolivia

Estados Unidos vs Alemania

Venezuela vs Turquía

Panamá vs Bosnia y Herzegovina

7 de junio

Colombia vs Jordania

Croacia vs Eslovenia

Ecuador vs Guatemala

Marruecos vs Noruega

8 de junio

Francia vs Irlanda del Norte

Perú vs España

Países Bajos vs Uzbekistán

9 de junio

Argentina vs Islandia

Arabia Saudí vs Senegal

República Democrática del Congo vs Chile

10 de junio

Inglaterra vs Costa Rica

Guatemala vs Austria

Portugal vs Nigeria

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