MUNDIAL 2026
Amistosos previos al Mundial 2026: resultados y fechas de todos los partidos de selecciones
Consulta las fechas de todos los amistosos antes del Mundial 2026 y los resultados de los partidos
El Mundial 2026 ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo jueves 11 de junio, la anfitriona México será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la cita intercontinental midiendo sus fuerzas ante Sudáfrica en un partido que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones de la historia.
Antes de salir a escena en busca del título más preciado del planeta fútbol, las diferentes selecciones tendrán la oportunidad de disputar varios amistosos como preparatoria al Mundial 2026. Estos enfrentamientos servirán para que los diferentes combinados puedan probarse ante potenciales rivales en el torneo, además de amenizar la espera al espectador.
En el caso particular de España, la preparatoria para el Mundial 2026 arrancará el próximo jueves 4 de junio con un enfrentamiento frente a Irak en Riazor. Después, los de Luis de la Fuente se desplazarán hacia Puebla (México) para medir sus fuerzas ante Perú en el que será el último ensayo antes del debut mundialista ante Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio.
Resultados y fechas de los amistosos previos al Mundial 2026
30 de mayo
Ecuador vs Arabia Saudí: 2-1
México vs Australia: 1-0
Corea del Sur vs Trinidad y Tobago: 5-0
31 de mayo
Brasil vs Panamá
Cabo Verde vs Serbia: 3-0
Alemania vs Finlandia
Japón vs Islandia: 1-0
Suiza vs Jordania: 4-1
Estados Unidos vs Senegal
República Checa vs Kosovo: 2-1
1 de junio
Austria vs Túnez
Canadá vs Uzbekistán
Noruega vs Suecia
Turquía vs Macedonia del Norte
Colombia vs Costa Rica
2 de junio
Croacia vs Bélgica
Gales vs Ghana
Haití vs Nueva Zelanda
Marruecos vs Madagascar
3 de junio
República Democrática del Congo vs Dinamarca
Países Bajos vs Argelia
Panamá vs República Dominicana
Corea del Sur vs El Salvador
4 de junio
Francia vs Costa de Marfil
Guatemala vs República Checa
España vs Irak
Suecia vs Grecia
México vs Serbia
5 de junio
Canadá vs República de Irlanda
Haití vs Perú
Paraguay vs Nicaragua
6 de junio
Argentina vs Honduras
Australia vs Suiza
Bélgica vs Túnez
Brasil vs Egipto
Curazao vs Aruba
El Salvador vs Catar
Inglaterra vs Nueva Zelanda
Portugal vs Chile
Escocia vs Bolivia
Estados Unidos vs Alemania
Venezuela vs Turquía
Panamá vs Bosnia y Herzegovina
7 de junio
Colombia vs Jordania
Croacia vs Eslovenia
Ecuador vs Guatemala
Marruecos vs Noruega
8 de junio
Francia vs Irlanda del Norte
Perú vs España
Países Bajos vs Uzbekistán
9 de junio
Argentina vs Islandia
Arabia Saudí vs Senegal
República Democrática del Congo vs Chile
10 de junio
Inglaterra vs Costa Rica
Guatemala vs Austria
Portugal vs Nigeria
- Cucurella, pendiente de Kounde
- La delantera de ensueño que 'cocina' Deco para el Barça
- PSG - Arsenal: resumen, resultado y ganador en penaltis de la final de la Champions League 2026
- Reacciones y polémica del PSG - Arsenal de la final de la Champions League
- El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: 'Me mataron en la tanda de Marruecos y España
- ¿Por qué puede fichar tanto el Barça este verano?
- El Barça estudia recomprar a Jan Virgili
- Jean Marie Dongou, exjugador del Barça: 'No entiendo el fichaje de Anthony Gordon