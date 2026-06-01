Amistosos previos al Mundial 2026: resultados y fechas de todos los partidos de selecciones

El Mundial 2026 ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo jueves 11 de junio, la anfitriona México será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la cita intercontinental midiendo sus fuerzas ante Sudáfrica en un partido que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones de la historia.

Antes de salir a escena en busca del título más preciado del planeta fútbol, las diferentes selecciones tendrán la oportunidad de disputar varios amistosos como preparatoria al Mundial 2026. Estos enfrentamientos servirán para que los diferentes combinados puedan probarse ante potenciales rivales en el torneo, además de amenizar la espera al espectador.

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En el caso particular de España, la preparatoria para el Mundial 2026 arrancará el próximo jueves 4 de junio con un enfrentamiento frente a Irak en Riazor. Después, los de Luis de la Fuente se desplazarán hacia Puebla (México) para medir sus fuerzas ante Perú en el que será el último ensayo antes del debut mundialista ante Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio.

Lamine Yamal en el entreno de la selección / SERGIO PEREZ

Resultados y fechas de los amistosos previos al Mundial 2026