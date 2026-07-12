Amenazas de muerte a Campaz por fallar un gol tras la eliminación de Colombia: no puede volver al país

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 ante Suiza sentó muy mal en el país sudamericano. La decepción, lamentablemente, se ha convertido en ira, y el futbolista Jáminton Campaz ha sido el principal blanco de críticas y amenazas tras fallar un gol en los minutos finales de la prórroga del partido ante los helvéticos en Vancouver (Canadá) el pasado martes. Más tarde, la Selección Colombia cayó en la tanda de penaltis.

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigue las amenazas contra el jugador de Rosario Central, que no puede volver a Colombia y ha tenido que buscar resguardo en Argentina para preservar su integridad y la de su familia.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", detalló la FCF.

La Federación reiteró que los jugadores que integran las selecciones nacionales asumen el reto "con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país", por lo que ninguno "debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo".

La situación de Campaz hace recordar la tragedia de Andrés Escobar, el zaguero central que fue asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, cuando tenía 27 años, diez días después de marcarse un gol en propia puerta ante la selección anfitriona, Estados Unidos.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país", añadió la FCF en el comunicado.

El comunicado de Campaz

El jugador de 26 años, tras la eliminación, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que agradeció el apoyo y pidió disculpas por la eliminación de su selección.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", dice el escrito. "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles".

El cetrocampista recibió amenazas de muerte y a su familia, alguna incluso citando a su hija de 5 años.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Dí todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", dijo Campaz, que marcó el tercer gol en el debut de Colombia en el Mundial, partido en el que derrotó 3-1 a Uzbekistán.

Y agregó: "Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".

Por su parte, el excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo mostró su apoyo a Campaz en su cuenta de X.

"Las palabras de Jáminton Campaz nos recuerdan una verdad fundamental: ninguna frustración, deportiva o política, puede justificar el odio, las amenazas o la violencia", escribió Murillo.

"Colombia necesita más respeto, más empatía y una cultura donde las diferencias nunca pongan en riesgo la dignidad ni la vida de nadie", añadió.

Apoyo de di María

El argentino Ángel di María, compañero de equipo de Campaz, quiso también su apoyo.

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió Di María en respuesta a la publicación de Instagram de Campaz, y subrayó que "ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".

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"Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país", añadió Di María en su mensaje a su compañero.