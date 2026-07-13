Amenazan de muerte a Sorloth tras la eliminación de Noruega

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra ha desencadenado una oleada de odio en las redes sociales contra Alexander Sorloth. El delantero, señalado por una acción decisiva durante el encuentro, ha sido objeto de miles de mensajes ofensivos que incluso han derivado en amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su pareja, Lena Selnes.

El conjunto noruego cayó por 2-1 después de adelantarse en el marcador gracias al tanto de Andreas Schjelderup. Sin embargo, Jude Bellingham igualó el partido antes del descanso y volvió a marcar en la prórroga para sellar la clasificación inglesa a las semifinales.

MIAMI (United States), 11/07/2026.- Marc Guehi of England (L) in action against Alexander Sorloth of Norway (R) during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Norway against England, in Miami, Florida, USA, 11 July 2026. (Noruega) EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW / EFE

La jugada que ha situado a Sorloth en el centro de la polémica se produjo en el minuto 44 de la primera parte. Con Noruega todavía por delante en el marcador, Martin Odegaard encontró al delantero en una acción de superioridad numérica junto a Erling Haaland. En lugar de asistir al atacante del Manchester City, que aparecía desmarcado, Sorloth optó por finalizar la jugada con un disparo que fue bloqueado por John Stones. Poco después llegó el empate inglés, lo que provocó que numerosos aficionados señalaran esa decisión como un momento determinante del encuentro.

Tras el partido, Sorloth reconoció su error y explicó cómo vivió esa acción. "Después de mi primer control vi que Stones estaba tapando la línea de pase. El siguiente toque no fue bueno. Debería haberle obligado a moverse, pero esperé a que él lo hiciera", explicó al diario noruego 'VG'.

MIAMI (United States), 12/07/2026.- Erling Haaland (L) of Norway and Elliot Anderson of England in action during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Norway against England, in Miami, USA, 11 July 2026. (Noruega) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

El delantero aseguró que su intención inicial siempre fue asistir a Haaland, aunque terminó interpretando que el pase era imposible. "Quería pasarle el balón a Haaland. Pensé que la línea estaba cerrada y por eso decidí disparar", afirmó.

El atacante tampoco ocultó la frustración que le produjo la eliminación. "Es un momento realmente duro. No dejo de pensar en las acciones que podría haber resuelto mejor y siento mucho arrepentimiento. Habrá nuevas oportunidades, pero hemos quedado eliminados cuando nos jugábamos el pase a unas semifinales del Mundial. Es una sensación muy pesada", confesó.

Fuertes amenazas

Sin embargo, las críticas deportivas dieron paso rápidamente a los insultos y las amenazas. Según medios noruegos, las publicaciones más recientes del futbolista recibieron más de 100.000 comentarios, muchos de ellos cargados de mensajes ofensivos y descalificaciones personales.

La situación fue todavía más grave para su pareja, Lena Selnes, quien decidió denunciar públicamente el contenido de algunos mensajes que recibió a través de Instagram. Entre ellos figuraban frases como "Dile que se tire por un acantilado", "Lo voy a matar", "Suicídate" o "Espero que muráis los dos y os queméis lentamente en un helicóptero".

Ante esta situación, Selnes quiso hacer un llamamiento a la responsabilidad de los aficionados. "El Mundial y el fútbol generan muchísima alegría, pero también mucho odio. No quería prestar atención a este tipo de comentarios, pero después de recibir mensajes como estos sentí que debía hacerlo público. Espero que la gente piense dos veces antes de escribir algo así, independientemente de lo que haya ocurrido", manifestó.

No es la primera vez que un episodio deportivo desemboca en amenazas de este tipo durante el Mundial. Días atrás, la Federación Colombiana de Fútbol también denunció públicamente los mensajes intimidatorios dirigidos contra Jáminton Campaz y su familia tras la eliminación de Colombia.