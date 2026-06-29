La ambición de Moriyasu y Japón: "Tenemos que aspirar a ganar el Mundial, hay oportunidades ante Brasil"

Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón, aseguró en rueda de prensa que se ve más que capacitado para derrotar a Brasil tras el último amistoso disputado el año pasado, en el que cosecharon una victoria que permitió a sus jugadores darse cuenta de que "tienen oportunidades de ganar" a la Canarinha en dieciseisavos de final del Mundial.

"El año pasado disputamos un amistoso con Brasil y le ganamos. Es algo que nunca habíamos conseguido antes, una victoria contra Brasil, y fue algo histórico. Esa victoria del año pasado ha cambiado las tornas, y ahora para nosotros es incluso más complicado", valoró Moriyasu en sala de prensa del NRG Stadium de Houston.

Eso sí, es consciente de que aquella Brasil del amistoso no es la misma que se presentará mañana en la primera eliminatoria: "Por supuesto, la selección brasileña no cuenta con todos los jugadores que tenía a disposición en ese amistoso, pero tendrán gran motivación. Pensamos que va a ser un partido muy intenso. Ahora nos damos cuenta de que sí tenemos oportunidades, es lo que aprendimos de ese amistoso. El partido de mañana va a ser complicadísimo, pero intentaremos ganar y lo daremos todo".

Takefusa Kubo, con la camiseta de Japón en el partido ante Países Bajos / EP

Aspiraciones (muy) altas

Tienen muy en mente Japón aquella remontada el 14 de octubre, con goles de Minamino, Nakamura y Ueda, tras el 0-2 inicial de Paulo Henrique y Martinelli. E incluso asegura su seleccionador en Houston que su plantilla ha evolucionado desde entonces: "He visto cómo ha crecido el equipo, mi perspectiva no ha cambiado. En ese tránsito hacia la Copa del Mundo hemos visto a jugadores que lo han hecho muy bien, que están cómodos en este tipo de escenario. Esta es la mentalidad que tienen. Los jugadores intentarán contribuir en la victoria y los que no, también".

La gran favorita en dieciseisavos, sin embargo, sigue siendo la Brasil de Ancelotti, pero la mentalidad japonesa es digna de admirar. "Ganar el Mundial es algo a lo que tenemos que aspirar, incluso en esta Copa del Mundo", espetó el técnico japonés, que también alzó la voz sobre el menor tiempo de descanso de los asiáticos.

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"Brasil ha tenido cuatro días de descanso y nosotros hemos tenido tres entre partidos, tenemos cierta desventaja, pero no prestamos atención a esos aspectos. Ya sabíamos cuál iba a ser el calendario, éramos conscientes", concluyó Moriyasu, que ha preparado a fondo los lanzamientos de penaltis por lo que pueda pasar.