Álvaro Morata y Alice Campello dan el paso definitivo en la final del Mundial

Álvaro Morata disfrutó del triunfo de España desde la grada del MetLife Stadium. El delantero del Como no fue convocado al Mundial 2026, que se ha disputado en Estados Unidos, México, Canadá, después de una temporada bastante irregular en el conjunto dirigido por Cesc Fabregas. Sin embargo, el delantero no se perdió por nada del mundo, como La Roja ganaba su segundo mundial en Estados Unidos.

El exjugador del Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros equipos, no acudió solo a la final del Mundial, debido a que le acompañó su pareja, Alice Campello. Fue la propia creadora de contenido, quien compartió el momento a través de sus historias de Instagram, algo que ha sorprendido a sus seguidores, pues la pareja no estaba atravesando por uno de sus mejores momentos.

La influencer publicó varias imágenes en Instagram. En la primera de ellas aparecía Morata, con la camiseta de la selección española, y ella dentro del coche antes de acudir a la final del Mundial.

Minutos después, compartió otra fotografía en las inmediaciones del estadio. Una vez finalizado el encuentro, la creadora de contenido publicó varias imágenes y vídeos del partido, destacando algunos de los momentos más importantes de la final.

Estas imágenes ponen fin a los rumores y dejan claro que ambos han retomado su relación, después de haberla dado por terminada a principios de 2026.

Álvaro Morata y Alice Campello, en la final del Mundial 2026 / SPORT

En aquel momento, el motivo de la ruptura fue que no acababan de encajar, algo que el delantero del Como quiso aclarar a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta', después de que surgieran rumores sobre la posible implicación de una tercera persona.

A principios del mes de junio, el periodista Javi Hoyos anunció a través de su cuenta de TikTok que Morata y Campello se estaban dando una nueva oportunidad.

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"Tened en cuenta que cuando rompieron no hubo ningún motivo gordo para que rompiesen, por lo tanto es normal que siendo dos personas que se aman vuelvan a estar juntos", desveló.