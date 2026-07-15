Álvaro Benito lo tiene claro: "Es el mejor central del Mundial"

España ya está en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium. La selección de Luis de la Fuente dio la sorpresa tras eliminar a Francia en semifinales, siendo uno de los equipos más potentes de la competición, especialmente por el juego individual de Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

No obstante, La Roja dio, de nuevo, una lección de cómo se juega al fútbol desde el primer minuto del encuentro. Mikel Oyarzabal adelantó la eliminatoria gracias a un gol desde los once metros y, en la segunda parte, Pedro Porro sentenció el encuentro tras una gran jugada de Dani Olmo.

Una de las claves por las que España jugará la final contra Inglaterra o Argentina es por su capacidad defensiva, debido a que solo ha encajado un gol en siete partidos. Un dato que tiene varios nombres en común: Unai Simón, Marc Cucurella, Pedro Porro, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Unai Simón corta una de las peligrosas internadas de Kylian Mbappé / SAM WASSON / EFE

Este aspecto se debatió en 'El Larguero', programa de la Cadena SER, donde Álvaro Benito compartió su punto de vista al respecto.

En primer lugar, habló sobre el gran trabajo del defensa del Athletic Club de Bilbao ante Francia: "Francia, que tiene más dinamita que nadie con mucha diferencia, individualidades al alcance de ninguna selección... Es que no ha aparecido Mbappé, ni Olise, ni Dembélé, ni Doué, ni Barcola... Y son jugadores que en una acción te ganan un partido".

El exjugador del Real Madrid desveló cuál está siendo el jugador que más le está impresionando en el Mundial, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Aymeric Laporte, clave en España / Agencias

"La pareja de centrales Cubarsí-Laporte está haciendo un Mundial estratosférico", señaló. Aunque, el colaborador de 'El Larguero' se queda con Laporte: "Es el mejor central del Mundial".

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"Está dando un recital con balón, sin balón, con jerarquía para ordenar la defensa... He visto al equipo con cero dudas, con mucha fe, con determinación y eso es lo que más me ha gustado", concluyó.