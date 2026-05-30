Alphonso Davies, lesionado, lidera la lista de Canadá para el Mundial

Canadá ya está lista para el Mundial. La anfitriona de la Copa del Mundo 2026 presentó esta madrugada su lista de convocados para la gran cita que se disputa en apenas unos días en su país de forma conjunta con Estados Unidos y México.

Las dos grandes noticias de la convocatoria se centran en los nombres propios de Alphonso Davies y de Jonathan David. El primero de ellos se encuentra actualmente lesionado y existían dudas sobre si recibiría la llamada del seleccionador. Finalmente, Jesse Marsch decidió incluir al defensor del Bayern Múnich en la lista por todo lo que representa para Canadá, aunque probablemente no pueda disputar los primeros partidos.

Por su parte, Jonathan David es la gran estrella de los 'Canucks'. El delantero de 26 años de la Juventus es la gran esperanza canadiense de cara al Mundial. Si bien su adaptación al fútbol italiano sigue su curso, con 8 goles anotados y cinco asistencias en 46 partidos, el ariete sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo tras explotar durante las anteriores cinco campañas en el Lille francés y ser pretendido por varios de los gigantes europeos.

Tres de LaLiga

En clave española, aparecen en la lista de 26 jugadores de Jesse Marsch varios futbolistas de LaLiga, dos de ellos del Villarreal. Es el caso de Tajon Buchanan y de Tani Oluwaseyi, así como el futbolista del Mallorca cedido en el Southampton de la Premier League Cyle Larin.

El anunció de Canadá se produjo frente a la CN Tower, proyectando los 26 nombres de los futbolistas en la pared de una de las principales atracciones turísticas de Toronto y que, además, ofrece vistas -desde más de 500 metros de altura- del estadio donde precisamente los 'Canucks' debutarán en 'su' Mundial frente a Bosnia y Herzegovina el próximo 12 de junio. Qatar y Suiza serán los otros dos integrantes del Grupo B.

“Es un honor nombrar nuestra plantilla para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que componen este país”, dijo el seleccionador en un comunicado, definiendo a su combinado como un equipo “decidido, valiente y orgulloso”.

La lista de Canadá

Porteros: Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair.

Defensas: Alhponso Davies, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur y Joel Waterman.

Centrocampistas: Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Mathieu Choinière, Ismaël Koné, Jonathan Osorio, Liam Millar, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg y Marcelo Flores.

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Delanteros: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.