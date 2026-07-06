Alineación de España contra Portugal en octavos de final del Mundial

Llega la hora de la verdad. Tras superar el primer 'match ball' frente a Austria con mucha suficiencia, España tiene su segundo encuentro a vida o muerte en la Copa del Mundo 2026 ante Portugal. Duelo de titanes que llega, seguramente, demasiado pronto. Todo por culpa de la 'seleçao' de Cristiano Ronaldo, que no fue capaz de vencer a Colombia en el duelo decisivo de la fase de grupo y se vio abocada a la segunda plaza. Y eso tenía el 'castigo' de medirse con la 'Roja' en octavos.

Luis De la Fuente espera hacer historia en el Mundial / RFEF

El combinado dirigido por Luis de la Fuente tiene una reválida muy seria, una Portugal que cuenta con estrellas de la talla de Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Ruben Dias o Nuno Mendes. Jugadores diferenciales que no está terminando de conjuntarse bien en lo que va de torneo, pero que si tienen la luz encendida y el día pueden hacer muchísimo daño.

Cristiano da a España favorita

España (no solo porque lo diga Cristiano) es, a priori, favorita. Las sensaciones fueron mucho mejores en dieciseisavos de final respecto a una fase de grupos en la que no terminó de destapar el tarro de las esencias. Empezó muy mal contra Cabo Verde y siguió en línea ascendente, pero sin grandes alardes.

Dani Olmo, el hombre de las eliminatorias / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De la Fuente ha ido intentando dar con la tecla durante el campeonato. Empezó con Gavi de extremo, con Llorente de lateral diestro, Fabián. El técnico riojano apostó por una alineación con Dani Olmo de mediapunta, con Pedro Porro de lateral diestro, Baena de extremo zurdo.

Sin sobresaltos

Y, como era de esperar, el seleccionador apuesta frente a Portugal por mantener a esos mismos once hombres que brillaron ante Austria.

El XI de España es el siguiente: Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine, Baena y Oyarzabal.