La alineación de España hoy: el once contra Bélgica para los cuartos de final del Mundial 2026

La selección española quiere seguir creyendo en la conquista de la segunda estrella. Para ello, el conjunto de Luis de la Fuente se enfrenta esta noche a Bélgica en los cuartos de final, una barrera histórica que solo ha logrado superar en una ocasión, en 2010, cuando acabó levantando el único Mundial que luce en sus vitrinas.

La Roja llega a la cita después de completar una fase de grupos convincente, aunque con algunas dudas en su juego. Debutó con un empate ante Cabo Verde, pero reaccionó con autoridad al imponerse a Arabia Saudí y Uruguay para sellar su clasificación. Ya en las eliminatorias, superó a Austria en dieciseisavos de final y dejó en el camino a Portugal en octavos.

Hasta la fecha, una de las grandes fortalezas de la selección española está siendo su solidez defensiva. La Roja, de hecho, todavía no ha encajado un solo gol en todo el Mundial. Un mérito que no solo recae en las intervenciones de Unai Simón, sino también en el impecable rendimiento de la línea defensiva, liderada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en el eje de la zaga.

Otra de las grandes esperanzas de la selección española es Lamine Yamal. Aunque quizás no está brillando como se esperaba, sigue siendo el elemento más diferencial en el ataque de España. El extremo del Barça volverá a ser la principal amenaza ofensiva de España, junto a un inspirado Mikel Oyarzabal en la punta del ataque.

Esta es la alineación de España

El once de España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

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La única y sorprendente novedad en el once es la ausencia de Pedri, cuyo lugar ocupará Fabián Ruiz. Aunque el centrocampista del Barcelona quizá no estaba firmando su Mundial más brillante, llama la atención que Luis de la Fuente prescinda de uno de los futbolistas clave en el centro del campo de la selección española.