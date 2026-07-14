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MUNDIAL 2026

Alineación de España contra Francia en semifinales del Mundial

Luis de la Fuente da a conocer a sus once hombres para buscar una final mundialista 16 años después

La alineación de España contra Francia para la semifinal del Mundial

La alineación de España contra Francia para la semifinal del Mundial

La alineación de España contra Francia para la semifinal del Mundial / @SEFutbol

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

La segunda semifinal de un Mundial de la historia de la selección española. Ahí es nada. Partido grande en Dallas entre España y Francia por un billete para la gran final de la Copa del Mundo. Seis partidos después, 'La Roja' puede colarse en una final mundialista 16 años después de hacerlo en Suráfrica. Se cruza el, seguramente, equipo con más potencial ofensivo de la competición.

Laporte y De la Fuente

Laporte y De la Fuente / Archivo

Un zafarrancho de combate de Didier Deschamps que se ve las caras con una España que ha encajado un tanto únicamente en seis encuentros. Una máquina de generar peligro que se ve las caras con los Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella y compañía. Olise, Dembélé, Mbappé, Doué y todo el arsenal galo intentarán penetrar en un muro de contención hasta ahora casi infalible.

De la Fuente, satisfecho con lo que vio en Bélgica

De la Fuente acabó bastante satisfecho con lo que vio en los cuartos de final frente a Bélgica, partido en el que hizo un movimiento que provocó mucho revuelo. Dejó en el banquillo a Pedri para dar entrada a Fabián Ruiz. El andaluz marcó el primero de España en un encuentro que no se desatascó hasta el añadido con un tanto salvador (uno más) de Mikel Merino.

Fabián celebra el gol

Fabián celebra el gol / Europa Press

España ha trabajado bien estos días, haciendo sobre todo recuperación y sesiones de vídeo y análisis para preparar la estrategia contra Francia. Poca carga y sí puesta a punto. Con todos los futbolistas disponibles, por cierto, incluido un Víctor Muñoz que espera su momento para hacer el debut en el torneo.

Sin sorpresas

Era de esperar que De la Fuente repitiera alineación tras lo visto frente a Bélgica y, efectivamente, el riojano no ha dudado en apostar por los mismos once hombres. Pedri repetirá de nuevo de inicio en el banco como revulsivo.

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XI de España: Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Lamine, Baena y Mikel Oyarzabal.

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