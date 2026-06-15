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MUNDIAL 2026

La alineación de España ante Cabo Verde: este es el once elegido por Luis de La Fuente para debutar en el Mundial

Baena y Ferran harán de Nico Williams y Lamine Yamal en el estreno de La Roja

Este es el once de España para su debut en el Mundial ante Cabo Verde

Este es el once de España para su debut en el Mundial ante Cabo Verde

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Pablo Díaz

Pablo Díaz

Madrid

Es el turno de la Selección Española. En breves instantes (18:00 hora española) arrancará su camino en la Copa del Mundo el equipo de Luis de La Fuente como una de las serias candidatas a hacer cosas grandes en este torneo. La dinamica que arrastra el combinado nacional es uno de los grandes argumentos para situarla un escalón por encima al resto de selecciones: 28 partidos sin conocer la derrota, 81 goles marcados y un juego brillante.

Amistoso: España - Serbia, en imágenes.

Amistoso: España - Serbia, en imágenes. / Andreu Esteban / EFE

Un partido engañoso

España, ubicada en el grupo H, también se verá las caras ante Arabia Saudí y Uruguay. La vigente campeona de europa afronta, sobre el papel, el partido más cómodo de la fase de grupos ante Cabo Verde, un país que realiza su debut mundialístico en la tarde de hoy. Pese a ello, el primer partido siempre puede verse perjudicado por el ansia de demostrar y los nervios del estreno. El seleccionador prefiere advertir tanto a los aficionados como a sus jugadores de manera clara: "Si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil se va a equivocar".

Luis de la Fuente, en rueda de prensa

Luis de la Fuente, en rueda de prensa / EFE

EL PRIMER ONCE DE ESPAÑA

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran Torres.

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El once más previsible con los efectivos plenamente disponibles para este partido, en el que tanto Lamine como Nico Williams partirán desde el banquillo y veremos si también pueden arrancar su propio Mundial en la tarde de hoy. Quedan despejadas las dudas en portería con Unai Simón y parece afianzarse el tandem Cubarsi-Laporte en el centro de la defensa. Todo servido para que España busque su primera victoria en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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