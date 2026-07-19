Alineación de Argentina hoy: el once contra España para la final del Mundial 2026

Ya está aquí el partido que todos esperábamos desde que comenzó el Mundial. España y Argentina se enfrentan esta noche en la gran final que decidirá al nuevo campeón del mundo. Evidentemente, buena parte de los focos apuntan a Lamine Yamal y Leo Messi, aunque ambos equipos han demostrado a lo largo del torneo que son mucho más que sus grandes estrellas.

El camino de Argentina hasta la final no ha sido, ni mucho menos, sencillo. Tras firmar una fase de grupos impecable, con victorias frente a Austria, Argelia y Jordania, la Albiceleste tuvo que emplearse a fondo para superar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Posteriormente, volvió a tirar de épica para remontar un 0-2 frente a Egipto en octavos. Ya en cuartos de final, necesitó de la prórroga para imponerse a Suiza. Su desafío más exigente llegó en semifinales ante Inglaterra. Con el marcador en contra durante buena parte del encuentro, los de Lionel Scaloni reaccionaron en los minutos finales para darle la vuelta al resultado y sellar su billete para una nueva final mundialista.

Cabe recordar que Argentina es la vigente campeona del mundo tras conquistar el título en Catar, donde derrotó a Francia en la tanda de penaltis de una final ya histórica. Ahora, la Albiceleste buscará revalidar la corona frente a España y convertirse en bicampeona del mundo.

Para lograrlo, Lionel Scaloni volverá a confiar en el liderazgo de Leo Messi. A sus 39 años, el capitán argentino está firmando un campeonato sobresaliente y llega a la final como máximo goleador de los argentinos con ocho tantos.

La alineación de Argentina

Estos son los elegidos de Argentina: Dibu; Montiel, Cuti, Lisandro, Tagliafico; Enzo, Mac Allister, De Paul, Nico González; Julián Álvarez y Messi.

Varias novedades en el once de Argentina. Lionel Scaloni apuesta por Nico González en la banda izquierda para intentar hacer daño a la espalda de Pedro Porro, pero también para ayudar en defensa contra Lamine Yamal. También entran Montiel en el lateral derecho por un Molina que había tenido varios despistes defensivos en los últimos partidos.

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Por otra parte, se cae Paredes, que estaba dotando de mucho equilibrio a Argentina, y vuelve De Paul en el once. El centrocampista argentino aportará más intensidad, ida y venida y ayudas defensivas, además de ser un socio ideal para Leo Messi.