Alfaro celebra la histórica victoria de Paraguay contra Alemania: "Quería ver en el momento del himno a 26 guerreros juntos"

El Mundial ya se ha cobrado a sus primeras primera víctimas: 20 selecciones ya se han despedido del torneo, incluidas las potencias de Alemania y Países Bajos. Paraguay protagonizó la gran sorpresa al eliminar a los alemanes desde los once metros.

Tras certificar la clasificación a octavos, el técnico paraguayo Gustavo Alfaro charló con Javi Gómez en los micrófonos de El Partidazo de COPE para valorar la hazaña.

Tras la histórica eliminación de Alemania, el seleccionador de la 'Albirroja' compartió el emotivo discurso que dio a sus jugadores antes de jugar. "Quería ver en el momento del himno a 26 guerreros juntos, abrazados, y que cuando termine el partido, iba a ver a un grupo de hombres que se habían transformado en leyenda".

Paraguay avanza a los octavos de final del Mundial 2026 y disputará su próximo encuentro el 4 de julio de 2026 en Filadelfia, donde se medirá ante el ganador del cruce entre Francia y Suecia.

En caso de que sea Francia la ganadora, tendrá que tener bajo control a Mbappé, y el técnico lo tiene claro: "Francia todavía tiene que jugar contra Suecia... los partidos no se ganan antes de tiempo", aseguraba.

El encuentro, disputado en el Boston Stadium, había concluido con un empate 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. Y no fue hasta la tanda de penaltis que los de Alfaro se hicieron con el encuentro. "El equipo volvió a demostrar una enorme fortaleza", explicó el seleccionador.

Esta victoria representa uno de los mayores batacazos del mundial y, en la conversación con la COPE, el seleccionador de Paraguay se mostró visiblemente emocionado y orgulloso, destacando la mentalidad y el carácter que mostró su plantilla durante el partido.

Alfaro confesó que el partido fue una montaña rusa llena de emociones. "Lo viví con muchísima intensidad, como todos. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título, un rival de enorme jerarquía y que, en la previa, aparecía como favorito", expresó el seleccionador en la prensa.

El técnico argentino explica que les dijo a sus jugadores que "ahora tienen un rato para festejar con sus familias y después a recuperarnos". Ya que asegura que en el tema físico "les costó, estamos muy justitos en ese aspecto" y añade que "venimos de un gasto muy grande tras jugar 65 minutos contra Turquía, hay que recuperar", concluía Alfaro.