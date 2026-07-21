Álex Baena, el primer jugador en firmar un triplete histórico

España logró la segunda estrella de toda su historia ante la Argentina de Leo Messi en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En un encuentro donde la 'Roja' mereció más el título que su rival, los integrantes de la convocatoria de Luis de la Fuente entraron en los libros de historia del fútbol español al proclamarse campeones del mundo.

Entre todos ellos, un futbolista que probablemente no esperaba tener tanto protagonismo ha logrado conseguir una peculiar marca de mucho mérito, pues Álex Baena se ha convertido en el primer jugador de la historia en ganar de manera consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Un triplete sin precedentes

El jugador del Atlético de Madrid no venía de vivir su mejor temporada, pues su rendimiento bajo las órdenes del 'Cholo' Simeone distaba mucho del que los seguidores colchoneros podían esperar del fichaje estrella para la campaña 25/26, tras incorporarse procedente del Villarreal. Con 46 juegos disputados, Baena solo había logrado sumar dos goles y tres asistencias, unas estadísticas muy pobres para lo que se esperaba de él.

Baena, jugador del Atlético, marcó el gol de la victoria de España contra Paraguay. / EFE

De esta manera, no fueron pocos los que criticaron su inclusión en la lista de convocados para el máximo trofeo del mundo del fútbol, pues su temporada probablemente no justificaba su convocatoria. No obstante, al contrario de lo que incluso el propio futbolista podía imaginar, su participación ha sido del todo espectacular, ya que el estado físico de Nico Williams y Víctor Muñoz le ha facilitado lograr un puesto en el once titular. De hecho, a excepción del empate en la primera jornada frente a Cabo Verde, Álex Baena ha sido de la partida en todos los enfrentamientos del Mundial, logrando el gol de la victoria ante Uruguay y una asistencia contra Austria.

Sin embargo, antes de proclamarse campeón del mundo, también se proclamó campeón de Europa, aunque su participación en la Eurocopa de 2024 fue prácticamente testimonial, al solamente participar en dos choques. Más protagonismo tuvo ese mismo verano en los Juegos Olímpicos, pues fue clave para ganar el segundo oro olímpico en fútbol de la historia de España, con dos goles y una asistencia en cinco partidos, anotando por el camino un espectacular gol de falta en la final ante la gran favorita y anfitriona de los juegos, Francia.

Ahora, Baena buscará trasladar su buena suerte a nivel internacional al fútbol de clubes, donde peleará por reencontrarse con las sensaciones de aquel futbolista que tanto sorprendió en el Villarreal para poder hacerse un hueco en el corazón de los seguidores del Atlético de Madrid.