Álex Baena, sobre su encuentro con Pedro Sánchez: "¿No tenéis otra mentira?"

Sigue la resaca de la celebración de España por conquistar su segundo Mundial de la historia gracias al tanto de Ferran Torres, el único jugador capaz de batir a Emiliano Martínez en una final que la selección de Luis de la Fuente controló de principio a fin.

Uno de los jugadores que sorprendió para bien fue Álex Baena, pues cuando el seleccionador español anunció que iba convocado al Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, recibió multitud de críticas, debido a que su temporada bajo las órdenes del Cholo Simeone fue más que decepcionante.

El futbolista del Atlético de Madrid disputó únicamente 27 partidos de LaLiga, donde anotó dos goles y dio tres asistencias. Unos datos bastante pobres, pero que espera aumentar en la próxima temporada. Y más, con la confianza por las nubes, después de ser una pieza clave para Luis de la Fuente en la conquista de la segunda estrella para España.

Baena fue protagonista en la celebración, sobre todo cuando acudió juntamente con sus compañeros de equipo al Palacio de la Moncloa. Ahí, se vivió un momento tenso entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante el saludo, el jugador evitó mirarle a la cara, una escena que recordó a la protagonizada en 2024 por Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid.

Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press

El saludo fue muy comentado en redes sociales, concretamente en X. Un usuario de la red social de Elon Musk señaló que "está en su derecho, pero llevando la camiseta de la selección es inapropiado". Otro apuntó: "Siempre hay maleducados".

Además, el diario 'La Razón' compartió en sus redes sociales una imagen del encuentro y un texto que decía: "Cuidado, que esto es La Moncloa, no te dejes la Copa".

Pedro Sánchez recibió a la selección / FERNANDO VILLAR

Una frase que supuestamente expresó el jugador del Atlético de Madrid a Rodri Hernández. Aunque, después de todo el revuelo generado en redes sociales, Baena decidió salir al paso y señaló en la publicación de 'La Razón': "¿No tenéis otra mentira para que os lean hoy?".

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