Alerta máxima en Francia por los cuartos de final del Mundial contra Marruecos

La Francia de Didier Deschamps tendrá que reconfirmar su estatus de favorita ante el rival que nadie quiere cruzarse en este Mundial: Marruecos. El duelo, que se celebrará en Boston a partir de las 22:00 horas en España, es mucho más que una eliminatoria. Es una oportunidad de revancha para los Leones del Atlas, que despertaron de su sueño mundialista en Qatar 2022 ante 'Les Bleus'. No obstante, la película ha cambiado muchísimo desde entonces.

Tres años y algo después, porque la FIFA, por primera vez en la historia, movió el Mundial al mes de diciembre para que se pudiera celebrar en un país del golfo Pérsico, Marruecos ya no es una revelación. El cuadro de Ouahbi es una realidad, con futbolistas de los mejores equipos del planeta y repleto de talento gracias a la diáspora. La etiqueta de sorpresa se le ha quedado pequeña y, a día de hoy, puede mirar sin complejos a los ojos a la Francia de Deschamps.

Los jugadores de Marruecos Achraf Hakimi y Gessime Yassine / RONALD WITTEK / EFE

Las sensaciones que han dejado los Leones del Atlas son más que buenas. Desde el debut, con empate ante la Brasil de Ancelotti, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, El Khannouss... Marruecos tiene muchos argumentos para plantarle cara a Francia, pero no podrá contar con su gran estrella, al menos en plenitud física: Ismael Saibari. El flamante fichaje, nacido en Terrassa, es el hombre-gol de Marruecos con tres dianas, pero se retiró lesionado en los octavos ante Canadá y llega entre algodones al duelo. En su lugar, Ouahbi tendrá que confiar en un Rahimi que está a años luz del nivel del ex del PSV Eindhoven.

Sea como fuere, Marruecos buscará exprimir su innegable competitividad y tratará de aprovechar que la presión, en este duelo, la tiene Francia. Campeona en 2018 y finalista en 2022, el equipo de Deschamps cuenta con un ataque de ensueño: Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Cherki... Su mayor dolor de cabeza en las previas de los partidos es tener que elegir a cuatro de ellos. Pero tener a tanta estrella obliga a ganar. Y si Francia dice adiós al Mundial en cuartos, habrá reproches.

PHILADELPHIA (United States), 04/07/2026.- Kylian Mbappe of France talks to referee Ilgiz Tantashev during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, USA, 04 July 2026. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/SARAH YENESEL / SARAH YENESEL / EFE

El experimentado técnico de Baiona tiene un libreto claro: verticalidad, dinamismo, contundencia atrás y que arriba decida el talento. Por eso optó por piernas y físico en un centro del campo en el que falta algo de fútbol. Ese puede ser el punto débil de un equipo que, si tiene espacio para inventar cerca de la portería, es letal, pero que puede sufrir ante bloques bajos como el que planteó Paraguay en octavos.

Si Marruecos se lamenta por la más que probable baja de Saibari, 'Les Bleus' lloran la posible pérdida de Aurélien Tchouaméni, indiscutible en la medular de Deschamps junto a Rabiot. Eso sí, su sustituto, Manu Koné, está dejando muy buenas sensaciones.

París se blinda

En juego hay un billete para la semifinal del Mundial y la tensión se palpa en el ambiente. El choque se disputa en Boston, a más de 5.500 kilómetros de París, pero en la capital gala se ha decretado la alerta máxima. La Prefectura de Policía ha diseñado un estricto plan de prevención para evitar altercados en las calles, con un dispositivo que empezará a activarse una hora antes de que ruede el balón y que incluirá vigilancia reforzada en zonas sensibles de la ciudad.

Tal y como explicaron en Francia, para esta ocasión las fuerzas de seguridad contarán también con el apoyo de drones policiales autorizados para registrar todo lo que suceda y poder localizar con rapidez posibles focos de tensión.

Los antecedentes no invitan al optimismo. En 2022, en las celebraciones posteriores a la semifinal del Mundial, hubo 266 detenciones en Francia, de las cuales 167 fueron en París. A ello se suman los recientes disturbios del pasado mes de mayo tras la final de Champions League que ganó el PSG, en los que hubo hasta tres muertos, según varios medios, y más de 700 detenciones; o los de la temporada pasada con la primera Orejona de la historia del PSG.

Boston dictará sentencia y en París estarán pendientes de algo más que el fútbol. Se avecina una noche cargada de emoción, identidad y, por desgracia, posibles excesos. Francia busca confirmar su condición de favorita; Marruecos, demostrar que lo de Qatar no fue un milagro, sino el principio de algo mucho más grande.