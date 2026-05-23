Alerta por un brote de ébola en el Mundial: la selección del Congo tendrá que aislarse 21 días en Estados Unidos

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó que la selección congoleña deberá permanecer aislada durante 21 días antes de entrar a los Estados Unidos, si quieren disputar la Copa del Mundo 2026. Esto se debe a un brote del virus 'ébola', que está afectando al territorio africano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró un estado de emergencia internacional debido a un brote de la cepa Bundibugyo (variante del ébola) en la República Democrática del Congo (RDC). Esta cepa es especialmente peligrosa porque aún no existe una vacuna aprobada en su contra.

Una 'amenaza' más que una medida, debido a que en México, sede del duelo entre Congo y Colombia el 23 de junio en Guadalajara, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que no existen casos de ébola en el país, aunque señaló que se activaron protocolos especiales de vigilancia epidemiológica para viajeros provenientes del Congo y Uganda.

El Mundial, bajo vigilancia

La expansión del virus llevó a las autoridades estadounidenses a imponer estrictas condiciones sanitarias para permitir el ingreso del equipo al país, una de las principales sedes del torneo. La decisión responde al avance del ébola en la República Democrática del Congo, una situación que mantiene en alerta a organismos sanitarios y autoridades deportivas. El objetivo principal es evitar riesgos de contagio durante el desarrollo de la competencia y proteger tanto a jugadores como a espectadores.

Frente a este escenario, la federación congoleña optó por modificar completamente la preparación del seleccionado. La expedición abandonó su concentración habitual en Kinshasa y trasladó sus entrenamientos a Bélgica, donde continuará con una agenda de amistosos internacionales antes del inicio del Mundial.

El primer compromiso será ante Dinamarca en la ciudad de Lieja el 3 de junio. Posteriormente, el equipo viajará a España para medirse frente a Chile el 9 de junio en Cádiz. Ambos encuentros estarán sujetos a controles médicos y protocolos sanitarios especiales para evitar cualquier inconveniente relacionado con el brote.

La situación también despertó preocupación en México, otro de los países anfitriones de la Copa del Mundo. Allí se disputará el partido entre Congo y Colombia el 23 de junio en Guadalajara. Las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron que no existen casos de ébola en el país, aunque reforzaron la vigilancia epidemiológica para viajeros procedentes de zonas afectadas.

Mientras tanto, la FIFA mantiene contacto permanente con organismos internacionales de salud para monitorear la evolución de la enfermedad. El organismo rector del fútbol busca garantizar que el torneo pueda desarrollarse sin riesgos sanitarios y evalúa continuamente los protocolos aplicados a las selecciones involucradas.

De acuerdo con datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, el brote en Congo ya dejó cientos de casos reportados y numerosas muertes sospechosas vinculadas al virus. La preocupación crece porque especialistas consideran que la cifra real podría ser aún más alta debido a dificultades en los sistemas de control y registro sanitario.

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El ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales infectados (como sangre, saliva o vómito) y tiene una tasa de letalidad que oscila entre el 50% y el 90%. Los primeros síntomas incluyen fiebre alta, dolores musculares y debilidad, progresando rápidamente a problemas de coagulación y fallos multiorgánicos.