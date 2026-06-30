Alemania es un polvorín: Nagelsmann se atrinchera en el banquillo ante el 'rumor Klopp'

Tras el batacazo de Uruguay en la fase de grupos, otra de las grandes sorpresas del Mundial llegó en dieciseisavos de final. Alemania, cuatro veces campeona del Mundo, se pegó un tiro en el pie ante Paraguay para encadenar su tercera decepción consecutiva en la Copa del Mundo, cada cual peor que la anterior.

Desde que la 'Mannschaft' bordase su cuarta estrella en el pecho en 2014, en aquella final contra Argentina con Mario Götze como héroe, el combinado germano no ha dejado de fracasar cada cuatro años. Primero lo hizo en Rusia 2028, fuera en fase de grupos tras caer ante México y Corea del Sur. Mismo camino siguió en Catar 2022, tras perder contra Japón y empatar ante España. Y aunque en Estados Unidos, México y Canadá sí pasó de ronda, las sensaciones fueron todavía peores con Julian Nagelsmann al frente.

Porque Alemania nunca llegó a convencer. Es fácil decirlo después de su eliminación, pero la realidad es que el equipo no logró carburar más allá de endosarle un 7-1 a la debutante Curazao. La remontada ante Costa de Marfil ya empezó a generar dudas y la derrota contra Ecuador las acentuó. Pero eso no debió ser impedimento de cara a alcanzar los octavos de final ante una Paraguay sobre el papel muy inferior.

Nagelsmann y Rüdiger se lamentan por la eliminación / EUP

"No soy de los que huyen"

Tanto que el cargo de Nagelsmann ya ha sido puesto en duda en Alemania, aunque el seleccionador se agarra a la silla como puede. "Quiero seguir. Estoy disponible para quedarme si eso es lo que quiere la DFB. Tengo contrato hasta 2028. Si no me quieren, tendrán que decírmelo. Quiero continuar. Estaría feliz preparando la Eurocopa y la Nations League. Si no quieren que lo haga, necesitan decirlo. No soy de los que huyen”, dijo tras el partido.

También se permitió el lujo Nagelsmann de excusarse en parte por lo que considera un "escándalo": el gol anulado a Tah en el 104' de la prórroga que le hubiese dado la clasificación a Alemania. Sea como sea, no están siendo horas fáciles para el seleccionador germano, que ha recibido críticas de todo tipo desde la prensa del país y de parte de leyendas del fútbol alemán.

Muchos apoyos, pero suena Klopp

Pero cuenta Nagelsmann con el apoyo de dos figuras importantes. La primera, Rudi Völler, director de selecciones de la Federación alemana: "Sigo convencido de que Julian Nagelsmann es probablemente la persona adecuada para continuar". También le echó un capote Joshua Kimmich, capitán de 'Die Mannschaft': "Nadie en el vestuario lo señala. Sabemos que somos nosotros los que no hemos rendido".

Jürgen Klopp, antes del partido entre Alemania y Paraguay / Europa Press

Y por si fuera poco, los cantos de sirena ya empiezan a sonar en su entorno con la posible llegada de Jürgen Klopp al banquillo alemán. Eso sí, el exentrenador del Liverpool, aunque no descartó nada, dijo tajantemente que no era el momento de hablar sobre ello.

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"No es el momento. Todavía no he pensado en eso. Yo mismo he estado muchas veces en esa situación como entrenador, donde un gran sueño se hace añicos. Entiendo que cuando se habla del seleccionador nacional, se menciona mi nombre, pero no es el momento adecuado para hablar de ello, y menos aún conmigo", expresó tras el partido en Boston, donde stuvo presente, lo que alimentó todavía más los rumores.