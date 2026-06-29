Alemania - Paraguay: a qué hora y dónde ver hoy los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por TV y en directo

Alemania y Paraguay se dan cita en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, hoy lunes 29 de junio para enfrentarse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La cuatro veces campeona del Mundo afronta la primera eliminatoria como clara favorita, aunque la manera en la que se cerró la fase de grupos podría tener secuelas en lo anímico.

Si bien es cierto que la inesperada derrota contra Ecuador no tuvo consecuencias en la posición final en la que Alemania terminó la primera fase, pero sí que abrió algunos debates. Paraguay, que consiguió el billete ganándole la partida a una Turquía que sobre el papel era superior, intentará aprovechar las dudas de los teutones para protagonizar la que sería una de las grandes gestas de la presente edición de la cita mundialista.

La ganadora de la eliminatoria certificará su presencia en octavos de final, dónde se enfrentarán a Francia o a Suecia. Si se cumplen los pronósticos, galos y germanos podrían protagonizar una final anticipada en los primeros compases de la fase final, lo que supondría limpiar a una firme contendiente a conquistar el trofeo a las primeras de cambio.

Dembélé dio una exhibición ante Noruega / Octavio Guzmán / EFE

¿A qué hora es el Alemania - Paraguay del Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Paraguay, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará hoy lunes 29 de junio a las 22:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Alemania - Paraguay del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Alemania y Paraguay de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en por TV a través de DAZN Mundial.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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