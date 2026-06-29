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MUNDIAL 2026
Alemania - Paraguay, en directo: partido de los dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo la fase final del Mundial con la 'Mannschaft' enfrentando a la Albirroja
ALE 0-0 PAR, MIN. 7
Aprieta un poco ahora Alemania con un remate lejano de Wirtz. Undav tuvo antes otra de peligro. La 'Mannschaft' no quiere problemas...
Vuelve Gómez al campo
Parece que podrá continuar el capitán paraguayo.
Drama para Paraguay: al suelo Gustavo Gómez
Paraguay, que ya perdió a Alderete, ve como Gustavo Gómez cae al suelo y pide asistencia médica tras un choque con su rodilla. Entran las asitencias médicas.
ALE 0-0 PAR, MIN. 2
¡Ya tuvo la primera Paraguay! Desde el córner lo intentó Junior Alonso, pero su remate es atajado por Neuer.
¡COMIEEEENZA EL PARTIDO!
¡Ya se juega este Alemania-Paraguay! Los de Nagelsmann quieren volver a unos octavos que no pisan desde Brasil 2014. La Albirroja apunta a hacer la historia que no firma desde 1998. ¡A ello!
¡Saaaaaltan al césped!
¡Ya están los equipos en el verde del Gillete Stadium de Foxborough! Suenan los himnos. Vamos a ello.
ONCE DE PARAGUAY
Gustavo Alfaro dispone de estos once 'cazadores de utopías imposibles' para medirse al gigante europeo:
ONCE DE ALEMANIA
¡Musiala, suplente! Así van los germanos ante Paraguay:
¡Bieeenvenidos!
¡Hooooola, hola hola! Ya estamos por aquí para vivir un nuevo choque de dieciseisavos de este trepidante Mundial 2026. Alemania y Paraguay... una de las dos se va a casa. ¡Vamos!
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