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Alemania - Paraguay, en directo: partido de los dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo la fase final del Mundial con la 'Mannschaft' enfrentando a la Albirroja

Wirtz, mediapunta de Alemania

Wirtz, mediapunta de Alemania / EFE

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Sebastián Vargas Rozo

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