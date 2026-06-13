Alemania inicia su camino Mundial 2026 de la forma más exótica ante la debutante Curazao

Seguramente esté Alemania ante el debut más plácido de la historia de los Mundiales. El haber ampliado la nómina de equipos ha permitido que selecciones tan 'random' como Curazao puedan estar en una cita antes tan exclusiva y ahora mucho más 'barata'. La 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann se estrena en esta Copa del Mundo después de dos ediciones seguidas sin ser capaz de pasar de fase de grupos. El Alemania-Curazao será este domingo 14 de junio a partir de las 19:00 (en directo por La1).

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann durante el entreno del equipo / Associated Press/LaPresse

Cabe recordar que en Catar 2022 el seleccionador era Hansi Flick, ahora al mando de un Barça que ha encumbrado y levantado de una época bastante gris. Nagelsmann ha renovado un combinado que tiene como primeros espada a Leroy Sané, Musiala, Kimmich, Havertz o Wirtz. Nombres de suficiente postín para llegar lejos y para no tener problemas para liderar este Grupo E con Ecuador y Costa de Marfil como principales 'peligros'.

Curazao, con 25/26 jugadores nacidos fuera

Se las verá en el estreno Alemania con una selección debutante y en la que tan solo un futbolista es nacido en el país. El resto son todos nacidos en Países Bajos. No hay que olvidar que Curazao es una antigua colonia neerlandesa y que actualmente forma parte del denominado 'Reino de Países Bajos'. Solamente Tahith Chong, actual jugador del Sheffield United, nació en Curazao, aunque también desarrolló gran parte de su formación futbolística en territorio neerlandés tras mudarse cuando era niño.

Dick Advocaat regresó a la selección de Curazao / @TheBlueWaveFFK

De hecho, el seleccionador es un viejo conocido como Dick Advocaat, uno de los más veteranos de esta Copa del Mundo con 78 años. Volviendo a la selección teutona, destacar que el guardameta titular será Manuel Neuer, al que Nagelsmann decidió volver a convocar tras haberse retirado el portero el Bayern. Será el guardián bajo palos a sus 40 'tacos'.

Manuel Neuer. / RONALD WITTEK / EFE

Ecuador y Costa de Marfil serán dos huesos mucho más importantes para medir el potencial y las aspiraciones de esta Alemania, que tiene una deuda importante con su gente tras fracasar en las últimas dos Copas del Mundo. Desde el oro en 2014, la 'Mannschaft' ha zozobrado.

Alineaciones probables:

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Musiala, Sané, Wirtz; Havertz.

Curazao: Room; Sambo, Obispo, Fonville, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong, Gorre; Locadia.