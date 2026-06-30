En Alemania fulminan a Nagelsmann tras la eliminación del Mundial: "Fue su último acto"

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ha provocado una oleada de críticas en la prensa germana y ha colocado a Julian Nagelsmann contra las cuerdas. La derrota ante Paraguay en la tanda de penaltis (4-5 tras el 1-1 de los 120 minutos) ha sido recibida como un nuevo fracaso histórico del fútbol alemán y numerosos medios ya dan por amortizada la etapa del seleccionador.

Uno de los análisis más contundentes llegó desde 'Kicker'. El periodista Sebastian Wolff, desplazado a Boston para cubrir el torneo, resumió el sentir general con una frase demoledora: “No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que este fue el último acto de Nagelsmann”. El medio destacó además que Alemania encadena ya tres Copas del Mundo consecutivas sin lograr alcanzar una ronda avanzada del torneo. Desastroso.

29 June 2026, US, Foxborough: Germany's Kai Havertz (R) and Paraguay's Andres Cubas battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay at Boston Stadium. Photo: Federico Gambarini/dpa - IMPORTANT NOTICE: DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. 29/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La eliminación frente a Paraguay supone un nuevo golpe para una selección que ya había sufrido los fracasos de Rusia 2018 y Catar 2022. Aunque en aquellos campeonatos cayó en la fase de grupos, la sensación en Alemania es que el desenlace en Estados Unidos, Canadá y México confirma una crisis estructural que sigue sin encontrar solución.

Bild: "Eliminación humillante"

Mucho más duro fue 'Bild', que calificó la derrota como una “eliminación humillante” y habló directamente de “otra pesadilla del fútbol alemán”. El tabloide criticó con dureza el rendimiento del equipo de Nagelsmann y describió la actuación como “lenta, aburrida y letárgica”. Según el diario, Alemania apenas ofreció argumentos futbolísticos en su primer partido de eliminación directa en un Mundial desde que conquistó el título en Brasil 2014.

El encuentro comenzó a torcerse antes del descanso, cuando Julio Enciso adelantó a Paraguay con un remate de cabeza. Nagelsmann había sorprendido con una decisión que generó debate desde el inicio: dejar a Jamal Musiala en el banquillo y apostar por Deniz Undav junto a Kai Havertz en ataque. La apuesta no funcionó.

Alemania logró reaccionar en la segunda parte gracias al empate de Havertz y llegó a celebrar un tanto de Jonathan Tah en la prórroga, posteriormente anulado por el VAR. Sin embargo, el desenlace fue especialmente doloroso para una selección que había ganado todas las tandas de penaltis disputadas en la historia de los Mundiales. Esta vez, Havertz, Nick Woltemade y Tah erraron sus lanzamientos y condenaron a la Mannschaft.

Paraguay superó a Alemania en la tanda de penaltis de la eliminatoria de dieciseisavos del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la misma línea se expresó 'Sport.de', que aseguró que “se completó el desastre mundialista para Alemania”. El portal destacó que el combinado germano quedó eliminado en la primera ronda de las eliminatorias por primera vez en 64 años y consideró que la derrota obliga a un “nuevo comienzo”.

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La publicación también puso el foco en la presencia de Jürgen Klopp en el estadio. El exentrenador del Liverpool, actualmente colaborador de la selección alemana y considerado por muchos como el principal candidato a suceder a Nagelsmann, asistió en directo al encuentro y contempló desde la grada el hundimiento del equipo.