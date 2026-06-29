Alemania, contra sus dudas y Paraguay en un cruce de dinámicas opuestas

La selección alemana afronta la fase decisiva del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 inmersa en un mar de dudas. Empezó la competición como un tiro con la goleada a Curazao (7-1) y no mostró su mejor versión contra una competitiva Costa de Marfil, pero logró remontar en el último suspiro gracias a la inspiración de Deniz Undav (2-1). Entre que futbolistas importantes como Neuer, Wirtz, Musiala o Havertz han mostrado un nivel bajo y la derrota en la última jornada frente a Ecuador (2-1), sin embargo, la 'Mannschaft' necesita espantar fantasmas frente a Paraguay.

Los de Julian Nagelsmann, de hecho, ya no aterrizaron en tierras americanas entre las principales favoritas. Había muchas incógnitas alrededor de la capacidad competitiva de los teutones y, a pesar del buen inicio, no las han disipado. Aun así, Alemania tiene argumentos para creer en sus opciones de llegar lejos: Felix Nmecha y Deniz Undav han sorprendido al público general y se han dado a conocer con buenas actuaciones y goles.

El Gillette Stadium de Boston acogerá este lunes a las 22.30 horas (CEST) un partido de dinámicas claramente opuestas. Y es que Paraguay encajó una goleada en su debut mundialista frente a Estados Unidos (4-1), pero en los dos siguientes encuentros demostró que no era casualidad que los especialistas en fútbol sudamericano pronosticaran que la albirroja sería una selección dura de roer y difícil de batir.

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Paraguay mantuvo los problemas de cara a la portería rival con un solo gol marcado frente a Turquía (0-1) y Australia (0-0), pero sellaron el arco de Orlando Gill para clasificarse como una de las mejores terceras de grupos (cuatro puntos y un balance de goles general de -2). Los de Gustavo Alfaro, número 37 en el ranking FIFA, serán una prueba exigente para Alemania (12).

Nagelsmann ya sabe que no podrá contar con Nico Schlotterbeck, que se perderá lo que resta de Mundial por culpa de la rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo que sufrió contra Costa de Marfil y le mantendrá un mínimo de dos meses de baja, hecho que también complica su fichaje por el Real Madrid o alguno de sus otros pretendientes; mientras que Nathaniel Brown, que apunta a firmar con el Bayern este verano, está entre algodones. Los responsables deportivos de la 'Mannschaft' esperan poder contar con él en los dieciseisavos.

En la selección paraguaya, las dudas las pone Omar Alderete. Según varios medios de comunicación, el defensa del Sunderland sufrió un "traumatismo severo en la rodilla izquierda" contra Australia y es duda. Es el líder de la zaga y pondrá todo de su parte para poder jugar, pero ahora mismo su presencia no está confirmada.

Horario y dónde ver el Alemania-Paraguay de dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre las selecciones de Alemania y Paraguay, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá lugar en el Gillette Stadium de Boston este lunes 29 de junio a las 22.30 horas (CEST). En España se podrá seguir a través de 'DAZN' y su plataforma 'DAZN Mundial'.

Alineaciones probables del Alemania-Paraguay de dieciseisavos del Mundial 2026

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Maidana; Almirón, Cubas, Galarza, Enciso; Ávalos.