Alemania disfruta de los 'Juegos del Hambre' del Grupo E

Alemania ya hizo los deberes. Clasificada para dieciseisavos y con margen para administrar esfuerzos, la Mannschaft afronta la última jornada del Grupo E desde una posición privilegiada: mientras ella mira hacia adelante, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador pelean por no quedarse atrás. El equipo de Julian Nagelsmann será un simple espectador en los 'Juegos del Hambre' del Grupo E.

El foco principal estará repartido entre Filadelfia y Nueva York/Nueva Jersey, a partir de las 22:00 horas en España. En la primera sede, Curazao y Costa de Marfil se citan en un duelo clave. En la segunda, Ecuador necesita una hazaña ante Alemania, que seguramente rotará, para sostener sus opciones de clasificación. Dos partidos simultáneos, pero un único objetivo común.

Ventaja para Costa de Marfil

Costa de Marfil llega con ventaja en una carrera que prácticamente ya ha ganado Alemania tras vencer en sus dos primeros partidos y endosarle siete goles a Curazao. El equipo de Emerse Faé abrió el torneo con un triunfo clave ante Ecuador y, aunque cayó después frente a Alemania, dejó una imagen competitiva al exigir a los germanos dar lo mejor de sí hasta el final. Ese recorrido le permite encarar la tercera jornada con algo más de tranquilidad, aunque sin margen para confiarse.

Yan Diomande, MVP en su debut en un Mundial / EFE

Los Elefantes tienen argumentos para soñar con fuerza. Y el nombre que más miradas concentra es el de Yan Diomandé, extremo de 19 años que se ha convertido en una de las irrupciones del campeonato tras su impresionante año en el RB Leipzig. Su velocidad, descaro y capacidad para agitar partidos ya han despertado el interés de clubes como Liverpool y PSG, atentos a un futbolista cuyo valor de mercado se ha disparado en el último año.

Para Costa de Marfil, quedarse fuera después de haber llegado con opciones claras y ante Curazao, uno de los equipos más débiles del torneo, sería un golpe difícil de justificar. Pero no den por muerto al equipo de Dick Advocaat. No llega dispuesto a ejercer de invitado amable.

Curazao logró un histórico empate ante Ecuador gracias a una magistral actuación del arquero Eloy Room / Archivo

La selección caribeña comenzó su primer Mundial con una goleada dolorosa ante Alemania, pero respondió con carácter frente a Ecuador. El empate sin goles ante la Tri, además de darle el primer punto mundialista de su historia, reforzó la confianza para intentar dar el sorpresón. Para ello, con Tahith Chong como principal foco creativo y el nuevo ídolo mundialista bajo palos, Eloy Room, Curazao necesita ganar y alcanzar los cuatro puntos en su casillero y esperar.

La tensión también viajará a Nueva York/Nueva Jersey, donde Ecuador se enfrenta al escenario más exigente. La Tri todavía no ha marcado en el torneo y necesita vencer a Alemania para aspirar a continuar.

Los jugadores de Costa de Marfil celebran este domingo al finalizar un partido del Grupo E del Mundial 2026 ante Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira / Sebastiao Moreira

No le bastará con mirar su propio marcador, ya que el equipo de Sebastián Beccacece tendrá que jugar contra la Mannschaft y, al mismo tiempo, estar pendiente de lo que suceda en Filadelfia. Eso sí, jugar ante un equipo con menos tensión competitiva puede ayudar a solventar una parte del trabajo.

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Así se cerrará un Grupo E que Alemania contempla con la comodidad del clasificady que el resto vive como una batalla de supervivencia. En los Juegos del Hambre del grupo, solo algunos saldrán con vida.