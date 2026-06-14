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MUNDIAL 2026
Alemania - Curazao, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT el minuto a minuto el encuentro mundialista entre Alemania y Curazao
Xavi Turu
¡Descanso!
Alemania, pese a alguna desconexión y ese gol en contra, hace los deberes en esta primera mitad y se marcha a los vestuarios con este partido muy de cara. Veremos cómo reaccionan los azules en la segunda parte y con dos goles por debajo en el luminoso.
MIN. 45+4, GER 3-1 CUW
¡¡Gooooool de Alemania!! Kai Havertz ejecutó a la perfección la pena máxima y los germanos ponen el tercero.
MIN. 45+3, GER 2-1 CUW
¡Penalti para Alemania! Los de Nagelsmann pueden dejar la contienda un poco más encarrilada…
MIN. 45+3', GER 2-1 CUW
Disparo muy tímido y mordido de Hansen que finalizó en manos de Neuer.
MIN. 45, GER 2-1 CUW
Se añaden 4 minutos más en el NRG Stadium.
MIN. 43, GER 2-1 CUW
Alemania vuelve a controlar en estos compases finales del primer acto.
MIN. 39, GER 2-1 CUW
¡¡Gooooool de Alemania!! Llegó el central alemán con mucha potencia, remató de cabeza y de esta manera tan fácil Schlotterbeck pone el segundo para los germanos. La pizarra de Nagelsmann.
MIN. 36, GER 1-1 CUW
Nuevo intento de Juninho Bacuna que buscó fortuna desde muy lejos y el disparo se le fue arriba. Insisten los azules.
MIN. 35, GER 1-1 CUW
Un poco más tranquilos los pupilos de Advocaat tras el 1-1. Alemania ahora con algo de prisa para recuperar el tiempo perdido.
MIN. 30, GER 1-1 CUW
Los germanos intensifican nuevamente el ritmo sobre el tapete verde. Otra vez vendaval ofensivo de los locales, que sigue amenazando con disparos desde la frontal y saques de esquina.
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