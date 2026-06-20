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MUNDIAL 2026

Alemania - Costa de Marfil, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo

Sigue el partido entre Alemania y Costa de Marfil del grupo E del Mundial 2026

TORONTO (United States), 20/06/2026.- Felix Nmecha of Germany (L) and Christ Inao Oulai of Ivory Coast (R) in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

TORONTO (United States), 20/06/2026.- Felix Nmecha of Germany (L) and Christ Inao Oulai of Ivory Coast (R) in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA / EDUARDO LIMA / EFE

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Xavi Turu

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026 en el estadio de Toronto. Sigue el partido en directo.

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