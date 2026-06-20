En directo
MUNDIAL 2026
Alemania - Costa de Marfil, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo
Sigue el partido entre Alemania y Costa de Marfil del grupo E del Mundial 2026
Xavi Turu
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026 en el estadio de Toronto. Sigue el partido en directo.
MIN. 36, GER 0-1 CIV
Nagelsmann un poco desesperado desde la banda dando instrucciones a los suyos que están fuera del partido en estos minutos.
MIN. 33, GER 0-1 CIV
Con el gol a favor, los africanos están jugando más cómodos y con posesiones más largas. Los de Nagelsmann detrás del balón.
MIN. 31, GER 0-1 CIV
¡¡Goooooool de Costa de Marfil!! Centro desde el costado izquierdo y Franck Kessié no perdona desde dentro del área con un disparo cruzado. Les tocará remar a contracorriente a los locales.
Pausa de hidratación
Se para el partido unos minutos para la correspondiente pausa de hidratación.
MIN. 23, GER 0-0 CIV
Gol anulado a los germanos por falta de Pavlovic a Fofana: se duele del golpe el portero de Costa de Marfil.
MIN. 21, GER 0-0 CIV
Zapatazo de Nmecha que vuelve a salir fuera rozando la madera… Insiste Alemania desde fuera del área.
MIN. 18, GER 0-0 CIV
¡¡Disparo de Musiala que se marcha rozando el palo!! Otra para Alemania…
MIN. 17, GER 0-0 CIV
El central del Dortmund, al que atendieron en la banda, volvió a entrar al terreno de juego y se está probando. Calienta Rüdiger.
MIN. 15, GER 0-0 CIV
Se tira al suelo Schlotterbeck, que parece que tiene unas molestias y podría no poder seguir en el verde.
MIN. 12, GER 0-0 CIV
Turno ahora para Costa de Marfil, que finalizó una buena jugada coral con un potente chut de Singo que despejó la zaga local.
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