El álbum del Mundial 2026 rompe récords: más cromos, más sobres y más gasto

El Mundial de 2026 aún no ha comenzado, pero su álbum oficial ya anticipa cifras que inquietan a los coleccionistas.

La nueva edición alcanza un máximo histórico con 112 páginas y un total de 980 cromos, incluyendo 68 especiales. Este crecimiento responde directamente al nuevo formato del torneo, que incorporará 48 selecciones, obligando a ampliar el producto para reflejar la magnitud del evento.

Sobre el papel, completar la colección podría parecer razonable. Cada sobre contiene 7 cromos, lo que implicaría que, en un escenario ideal sin repetidos, bastarían 140 sobres para terminar el álbum.

Sin embargo, esa estimación pertenece más al terreno de la ficción que a la experiencia real del coleccionista, donde el avance progresivo se traduce en una acumulación cada vez mayor de cromos repetidos.

Un final cada vez más caro

El verdadero problema no está en empezar la colección, sino en terminarla.

A medida que el álbum se llena, encontrar cromos nuevos se vuelve cada vez más difícil. Este fenómeno, conocido en probabilidad como el "problema del coleccionista de cupones", explica por qué los últimos cromos pueden requerir una cantidad desproporcionada de sobres.

En una colección de 980 piezas, las estimaciones apuntan a que completar el álbum puede exigir más de 1.000 sobres. El resultado es un coste creciente en el que el comprador ya no paga por cromos nuevos, sino por la posibilidad de conseguirlos. El azar, que al principio aporta emoción, acaba convirtiéndose en repetición.

Sobre de cromos de la colección de la FIFA World Cup 2026 / Archivo

El coste real: una factura que se dispara

En España, el dato más llamativo no es solo el tamaño del álbum, sino el dinero necesario para completarlo. Algunas estimaciones sitúan el coste medio en torno a los 1.150 euros, asumiendo la compra de aproximadamente 1.000 sobres. Sin embargo, la cifra puede variar significativamente según el canal de compra.

En la página oficial, por ejemplo, una caja de 50 sobres se vende por 80 euros, lo que sitúa el precio en 1,50 euros por sobre. A ese ritmo, alcanzar los 1.000 sobres supondría un desembolso de 1.500 euros, sin contar el precio del álbum ni posibles gastos de envío.

La diferencia entre canales convierte el mismo objetivo, completar la colección, en un gasto "alto" o directamente "muy alto".

Productos de la coleccón FIFA World Cup 2026 disponibles en la web de Pannini / Archivo

El mercado paralelo: del intercambio al negocio

Ante este escenario, el intercambio de cromos deja de ser una tradición informal y se transforma en una pieza clave del sistema. Plataformas de compraventa y encuentros entre coleccionistas multiplican su importancia, con cromos sueltos que pueden encontrarse desde un euro y otros que alcanzan precios superiores en función de su demanda.

Cada cromo repetido se convierte en moneda de cambio y cada pieza faltante en un objetivo prioritario. Además, la inclusión de cromos especiales introduce un componente adicional de deseo que va más allá de completar el álbum: se trata también de conseguir los más llamativos. Así, se genera una economía paralela que puede reducir costes, aunque exige tiempo, organización y participación activa.

La vía oficial para completar

Cuando la colección entra en su fase final, la opción más racional es abandonar la compra de sobres y recurrir al servicio oficial de cromos faltantes. Este sistema permite adquirir directamente las piezas necesarias, evitando la acumulación de duplicados.

No obstante, existen restricciones claras: se establece un máximo de 50 cromos por pedido y un límite de cinco pedidos por colección, además de especificar que el servicio está destinado al uso personal. El precio unitario suele rondar los 0,80 euros por cromo, lo que convierte esta vía en una alternativa más eficiente, aunque controlada.

Tradición, emoción y un modelo que crece

El álbum del Mundial sigue siendo mucho más que un producto: es una tradición ligada a la nostalgia, la convivencia y la competición entre aficionados. Sin embargo, la edición de 2026 introduce un cambio de escala que también afecta al bolsillo.

La ampliación del torneo implica más cromos, más sobres y, en consecuencia, más gasto. El sistema se sostiene en la ilusión de "un sobre más", pero la suma final revela una realidad cada vez más exigente.

Entre emoción y estrategia, completar el álbum se consolida como un reto que va mucho más allá de pegar cromos.