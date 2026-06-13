La Albiceleste completa su rompecabezas: Senesi se une a la concentración en Misuri

La selección argentina ya cuenta con sus 26 futbolistas en Estados Unidos tras la vertiginosa incorporación de Marcos Senesi. El central zurdo, flamante fichaje del Tottenham, interrumpió sus vacaciones en Ibiza para relevar de urgencia al lesionado Leonardo Balerdi. Con este movimiento, Lionel Scaloni no solo busca un central, sino una alternativa real para el lateral izquierdo debido a los problemas musculares que arrastra Nicolás Tagliafico.

El defensor bonaerense se mostró muy emocionado al aterrizar en Misuri y se acordó de su compañero lesionado al declarar: “Primero quería mandarle un abrazo grande al Flaco, que está en una situación difícil, y que tenga pronta recuperación”.

Respecto al vídeo viral de la llamada de la Albiceleste, que causó furor en las redes sociales, el zaguero explicó que fue real y casero: “Fue algo espontáneo del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando y justo me entró la llamada. Jugar un Mundial es todo, es el sueño que cualquier chico tiene en su barrio y lo estoy cumpliendo”.

Calma total en la portería con el 'Dibu' Martínez

En el arco argentino reina la tranquilidad absoluta. Emiliano 'Dibu' Martínez disipó las alarmas surgidas en el último entrenamiento, trabajó con total normalidad y envió un mensaje de paz a la prensa al asegurar que se encuentra en óptimas condiciones físicas.

El guardameta del Aston Villa aprovechó para elogiar a los servicios médicos de la selección al comentar que tiene al mejor fisioterapeuta con él, todo con el firme objetivo de llegar al cien por cien al partido de la madrugada del próximo miércoles ante Argelia.

Un árbitro con historia mundialista para el debut

Por otra parte, la FIFA anunció que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el estreno de la vigente campeona en el Arrowhead Stadium. El colegiado de 44 años es un viejo conocido de la Scaloneta, ya que dirigió los octavos de final contra Australia y la mítica final de Qatar 2022 ante Francia. En su historial con el combinado sudamericano también figura el debut de Rusia 2018, donde arbitró el empate 1-1 contra Islandia.

Argelia afina puntería sin presión

Mientras tanto, Argelia prepara el compromiso con el viento a favor y sin ninguna presión tras golear recientemente por 4-0 a Bolivia en un amistoso a puerta cerrada. El vestuario africano destila optimismo y comunión de cara a la cita continental.

Su capitán, Aissa Mandi, reforzó la unidad del grupo en los canales oficiales de su federación al manifestar: “Solo faltan unos días para el inicio de la competición. Soñamos con esto, trabajamos duro para conseguirlo. No importa cuánto tiempo de juego, no importa cuántos minutos, estamos todos juntos de principio a fin”.

Noticias relacionadas

Los zorros del desierto se ejercitaron de forma distendida en sus últimas sesiones, combinando el balón con partidos de baloncesto y fútbol americano para soltar nervios, manteniendo únicamente la duda de su central Ramy Bensebaini por lesión.