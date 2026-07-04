Alba López de Figueredo, experta en gestión deportiva: "El Mundial de 2026 es un catalizador que todavía estamos subestimando"

El Mundial de 2026 marcará un punto de inflexión para la industria del fútbol. La ampliación a 48 selecciones, la organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá y un mercado norteamericano con un enorme potencial comercial convertirán el torneo en el mayor escaparate económico que ha conocido este deporte. Más allá de los 104 partidos que se disputarán durante un mes, el campeonato será un acelerador para clubes, futbolistas, patrocinadores e inversores.

Así lo explica Alba López de Figueredo, Brand Business Manager de Unisport Management School, que considera que el impacto del próximo Mundial va mucho más allá del terreno de juego. "El Mundial de 2026 es un catalizador muy grande y creo que todavía estamos subestimando su impacto real", asegura.

La experta sostiene que el efecto será inmediato para los clubes. Un futbolista que destaque durante el torneo regresará a la competición doméstica con una proyección internacional muy superior, incrementando tanto su valor de mercado como la capacidad comercial de la entidad.

"Un jugador que brilla en un Mundial vuelve a la temporada siguiente con una visibilidad multiplicada. Eso se traduce en mayor valor de mercado, más ingresos por merchandising y una proyección internacional que beneficia a todo el club", explica.

El escaparate definitivo para construir una estrella global

Si para los clubes el Mundial supone una oportunidad económica, para los futbolistas representa la plataforma más poderosa para construir una marca personal.

"Es el único evento donde un jugador puede pasar de ser una estrella local a un fenómeno global en cuestión de semanas", afirma López de Figueredo.

La especialista recuerda cómo actuaciones sobresalientes en anteriores ediciones transformaron por completo la dimensión comercial de algunos futbolistas. "Lo vimos con Mbappé en 2018 y sucede prácticamente en cada Mundial. Un buen torneo puede doblar o triplicar el valor comercial de un jugador".

Sin embargo, advierte de que el éxito deportivo solo representa el primer paso: "El Mundial puede lanzar una marca, pero no la sostiene. El rendimiento deportivo abre la puerta; lo que hace que una marca personal perdure son otros factores".

La autenticidad vale más que los resultados

Para construir una marca sólida a largo plazo, López de Figueredo identifica tres pilares fundamentales: autenticidad, diversificación y preparación.

"Los jugadores que construyen marcas sólidas son aquellos cuya narrativa es coherente con quiénes son realmente, no con una imagen diseñada por terceros. El público digital detecta la impostura con muchísima rapidez", comenta.

También considera imprescindible reducir la dependencia exclusiva del rendimiento deportivo: "Una marca personal que vive únicamente de los resultados es muy frágil porque el rendimiento tiene fecha de caducidad. Los futbolistas que mejor lo hacen se expanden hacia otros ámbitos como el emprendimiento, el entretenimiento o el activismo. Piqué es probablemente el mejor ejemplo".

El tercer elemento es la formación. "Gestionar una marca de este nivel requiere conocimientos de comunicación, estrategia comercial y patrocinio que el talento futbolístico, por sí solo, no proporciona. Los jugadores que invierten en esa preparación consiguen seguir generando valor mucho después de retirarse", dice.

Un Mundial que multiplica las oportunidades de negocio

La ampliación del torneo también modifica profundamente el ecosistema comercial de la competición.

Para López de Figueredo, el salto de 32 a 48 selecciones supone un cambio de escala sin precedentes: "Cuarenta y ocho selecciones significan 48 mercados nacionales activados simultáneamente. Eso atrae a patrocinadores que antes no tenían acceso al torneo porque sus países no participaban".

La incorporación de nuevos mercados, especialmente en África, Asia y América, amplía el atractivo internacional de la competición para empresas con estrategias globales.

Además, la organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá multiplica los espacios disponibles para la activación comercial: "No hablamos solo de más estadios. Hablamos de más ciudades sede, más fan zones y muchos más espacios de experiencia para las marcas. Para los patrocinadores con estrategias territoriales esto es especialmente relevante".

Norteamérica elevará el techo económico del Mundial

La experta también destaca que el nuevo formato incrementará de forma notable las fuentes de ingresos del torneo.

"Habrá más partidos, más derechos audiovisuales, más contenido digital y muchas más oportunidades de hospitality corporativo", argumenta.

Pero identifica un factor diferencial por encima del resto: el mercado estadounidense.

"Estados Unidos tiene una cultura de consumo deportivo y un nivel de inversión en patrocinio extraordinarios. Eso va a elevar el techo de ingresos del Mundial a niveles que no habíamos visto hasta ahora", explica.

El interés de los inversores seguirá creciendo

Más allá del impacto inmediato sobre clubes y futbolistas, López de Figueredo considera que el Mundial actuará como acelerador de nuevas operaciones empresariales dentro del fútbol: "El torneo genera un pico de interés global que suele acelerar decisiones que ya estaban madurando. Muchos de los movimientos que veremos en 2026 y 2027 tendrán este Mundial como telón de fondo".

Una tendencia que confirma, según la especialista, que el fútbol se ha consolidado definitivamente como uno de los sectores más atractivos para el capital privado, los fondos de inversión y las grandes marcas.

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Porque, en su opinión, el verdadero legado del Mundial de 2026 no será únicamente deportivo, sino también económico. Un torneo que cambiará la dimensión comercial del fútbol y reforzará el papel de los clubes y de los propios futbolistas como activos globales capaces de generar negocio mucho más allá de los 90 minutos.