Alarmas encendidas en la Francia de Mbappé: fallo de Konaté y sonrojante derrota ante Costa de Marfil

Francia es una de las grandes favoritas para proclamarse campeona del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Didier Deschamps aglutina una larga lista de estrellas que le convierten en candidata a llevarse el Mundial. Pero no es oro todo lo que reluce.

A seis días de que arranque la Copa del Mundo y a once de que debute el combinado galo, Francia se llevó un duro correctivo frente a una selección menor. Sonrojante derrota (1-2) la que encajaron Mbappé y compañía frente a Costa de Marfil en el primero de los dos amistosos previos al Mundial.

Se habían generado expectativas muy altas de cara al encuentro frente a la selección africana, que nunca antes había derrotado a los galos. A diferencia de lo que hizo Luis de la Fuente frente a Irak, Deschamps sí apostó por un ensayo general pensando en el Mundial y alineó a prácticamente todos los titulares, a excepción de los finalistas de Champions como Dembélé y Saliba.

Costa de Marfil remontó ante Francia y Koundé quedó algo señalado / Europa Press

Ni siquiera con un once con Michael Olise, Mbappé y Marcus Thuram, acompañados de Cherki, Tchouaméni y Rabiot, pudo Francia superar a Costa de Marfil, que se impuso ante 30.000 espectadores en el estadio de la Beaujoire de Nantes gracias a los goles de Amad Diallo y de Guéla Doué, precisamente el hermano mayor del jugador del PSG Desiré Doué, también suplente tanto este jueves como previsiblemente en el Mundial. Ambos decidieron tomar caminos distintos, uno representando al país de su madre (Francia) y otro al de su padre (Costa de Marfil).

Con cara de pocos amigos se le vio a Kylian Mbappé en el banquillo en la segunda mitad, tras ser sustituido al descanso cuando el marcador reflejaba el 1-0 a favor gracias a una diana de Cherki. Ya en la segunda parte, Costa de Marfil remontó para encender todas las alarmas en Francia, que cayó derrotada en el peor momento posible tras una racha de ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos. Su última derrota la había sufrido frente a España (5-4) en la Nations League.

Duras críticas a Konaté

"Un escalofrío repentino", titulaba este viernes 'L'Èquipe', que elogió la compenetración de Mbappé con sus socios en ataque, pero que criticó duramente a Konaté, señalado en el empate de los marfileños. "Tuvo enormes dificultades posicionales, especialmente en el gol del empate de Costa de Marfil. Si Saliba recupera su mejor forma a tiempo, el puesto de su compañero corre peligro", apuntaron sobre el nuevo fichaje de Florentino Pérez para el Real Madrid.

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Sea como sea, todavía tiene tiempo la número 1 del ránking FIFA para arreglar el descosido, con un último amistoso en casa frente a Irlanda del Norte previsto para el próximo 8 de junio y en el que, previsiblemente, Deschamps ya podrá contar con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y en el que seguirá moldeando su alineación definitiva de cara al debut en el Mundial, donde se enfrentará a Senegal, Noruega e Irak en el Grupo I.