Alarma con Take Kubo: sufre una lesión de rodilla y se complica su Mundial

La selección japonesa y la Real Sociedad contienen la respiración. Las pruebas médicas realizadas este jueves a Takefusa Kubo han confirmado que el futbolista sufre una lesión en la rodilla izquierda, un contratiempo que pone en riesgo su participación en lo que queda de la fase de grupos del Mundial de 2026.

El extremo de la Real Sociedad encendió todas las alarmas durante el estreno mundialista de Japón frente a Países Bajos. Corría el tramo final del encuentro cuando una dura acción con Denzel Dumfries obligó al atacante a abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido. Las imágenes posteriores fueron todavía más preocupantes: Kubo apenas podía apoyar la pierna y necesitó ayuda para desplazarse por el estadio, llegando incluso a utilizar una silla de ruedas.

Cuatro días después, según informa la prensa local, la resonancia magnética ha confirmado la existencia de una lesión en la rodilla izquierda.

La Federación Japonesa de Fútbol, sin embargo, no ha emitido aún un comunicado médico oficial ni ha determinado el alcance exacto de la dolencia de uno de los jugadores más importantes del fútbol japonés.

Pese a la preocupación existente, las fuentes apuntan a que Japón ha descartado por ahora que Kubo abandone la concentración. El futbolista permanecerá junto al grupo en Estados Unidos y seguirá un plan específico de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección.

En el país asiático, la decisión se entiende como que el técncio Hajime Moriyasu confía en que Take pueda reaparecer más adelante si Japón logra avanzar rondas eliminatorias.

Take Kubo, lesionado en el Países Bajos - Japón del Mundial 2026 / EFE

Cuando abandonó el estadio tras el empate ante Países Bajos, Kubo reconoció que ni siquiera él sabía el alcance de la lesión.

"No sé la verdad. Yo creo que me engancharon de todos lados", explicó entonces ante los medios.

Por ahora, Kubo entrena al margen de sus compañeros, con sesiones de fisioterapia y tratamiento específico para la rodilla. Por el momento, su presencia en el próximo compromiso ante Túnez este sábado de madrugada parece prácticamente descartada y también hay muchas dudas sobre su disponibilidad para el cierre de la fase de grupos, la madrugada de jueves a viernes que viene, día 26.

La lesión llega además en un momento especialmente delicado para el japonés. Kubo afrontaba el Mundial como una oportunidad para reivindicarse después de una temporada irregular en la Real Sociedad, marcada por problemas físicos y por un rendimiento alejado de las expectativas que había generado en campañas anteriores.

El pasado mes de enero ya sufrió una importante lesión muscular que le obligó a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego. Aunque logró regresar antes del final de la temporada, nunca terminó de recuperar su mejor versión y cerró el curso con números discretos para un futbolista de su talento.

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La ausencia de Kubo supondría un duro golpe para los 'Samurai Blue'. El futbolista de la Real Sociedad es una de las grandes referencias ofensivas del equipo y una de las figuras más reconocidas del fútbol asiático en la actualidad.